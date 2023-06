CM Yogi In Prayagraj मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ आज एक द‍िवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री शहरी आवास लूकरगंज का लोकार्पण क‍िया। संगम नगरी को सीएम ने 768 करोड़ की 226 विकास परियोजनाओं का तोहफा द‍िया। प्रयागराज के लूकरगंज स्थित अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने प्रधानमंत्री आवास (शहरी) के 76 आवंटियों को योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से उनके घरों की चाबी सौंपी।

CM Yogi In Prayagraj: सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ ने प्रयागराज को द‍िया 768 करोड़ की 226 विकास परियोजनाओं का तोहफा

Your browser does not support the audio element.

प्रयागराज, जेएनएन। मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने आज प्रयागराज पहुंच प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत माफिया के कब्जे से मुक्त भूमि पर दुर्बल आय वर्ग हेतु निर्मित 76 आवासों का चाबी वितरण के साथ 768 करोड़ की 226 विकास परियोजनाओं का तोहफा द‍िया। इस मौके पर सीएम योगी ने भयमुक्‍त यूपी का संदेश भी द‍िया। इस दौरान ड‍िप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व मंत्री नंदगोपाल नंदी भी मौजूद रहे। लूकरगंज में लगभग 1731 वर्ग मीटर जमीन माफिया अतीक अहमद के कब्जे में थी। शिकायत होने पर जांच हुई तो सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया। जमीन को माफिया के कब्जे से मुक्त कराया। इसके बाद निर्णय लिया गया कि इस जमीन पर गरीबों का घर बनेगा। वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री खुद गरीबों के घर की आधारशिला रखने आए। तेजी से निर्माण कार्य शुरू कराया गया और अब इस जमीन पर चार-चार मंजिल के दो ब्लाक बनकर तैयार हैं जिसमें 76 फ्लैट बनाए गए हैं। इसके लिए लाटरी निकाली जा चुकी है। आज इन लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने अपने हाथ से चाबी सौंपी तो सभी के चेहरे ख‍िल उठे। इस हाउसिंग स्कीम के निर्माण में 5.68 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। दो कमरे के फ्लैट की लागत 7.5 लाख आई है। लाभार्थियों को मात्र 3.5 लाख रुपये आसान किस्तों में देने हैं। शेष धनराशि भारत सरकार व पीडीए डेढ़-डेढ़ लाख तो प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपये का अनुदान दिया है।

Edited By: Prabhapunj Mishra