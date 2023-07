Umesh Pal murder case: अतीक अहमद की फरार बेगम शाइस्ता परवीन की तलाश में छापेमारी, पुलिस का इनकार

प्रयागराज के चर्च‍ित उमेश पाल हत्‍याकांड की मुख्‍य आरोप‍ित में से एक माफ‍िया अतीक अहमद की पत्‍नी उमेश पाल हत्‍याकांड के छह माह बाद भी पुल‍िस की पकड़ से दूर है। इस हत्‍याकांड में आरोप‍ित गुड्डू मुस्लिम भी फरार चल रहा है। पुल‍िस ने आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्र से एक महिला को हिरासत में लिया है। वहीं पुल‍िस इससे इनकार कर रही है।

Umesh Pal murder case: उमेश पाल हत्‍याकांड में मुख्‍य आरोप‍ित है शाइस्‍ता परवीन

Your browser does not support the audio element.