Prayagraj Mahakumbh में गंगा पथ निर्माण के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित करेगी सरकार, 95 करोड़ मिलेगा मुआवजा

Prayagraj Mahakumbh महाकुंभ 2025 को लेकर गंगा पथ (रिवर फ्रंट टाइप रोड) के निर्माण के लिए किसानों की 7.30 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी जिसके लिए 95.20 करोड़ रुपये सरकार प्रतिकर देगी। इसके लिए सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही गंगा पथ का निर्माण शुरू कराया जाएगा। सड़कों के निर्माण में 240 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

Prayagraj Mahakumbh में गंगा पथ निर्माण के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित करेगी सरकार

