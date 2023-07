यमुना की सहायक नदियां ज्यादा हैं और मध्य प्रदेश के केन बेतवा तथा राजस्थान के चंबल नदी का पानी भी यमुना में आ रहा है इसलिए यमुना का जल स्तर ज्यादा बढ़ रहा है। इसी तरह उत्तराखंड तथा प्रदेश के अन्य हिस्सों में हो रही बरसात का असर गंगा में भी दिखाई देने लगा है। बारिश का पानी आने से गंगा का जल स्तर भी बढ़ने लगा है।

Heavy Rain in UP : तेजी से बढ़ रहा गंगा-यमुना का जल स्तर, सतर्कता बढ़ी

जासं, प्रयागराज : प्रदेश में हो रही बारिश के चलते गंगा और यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। संगम नोज पर पानी ज्यादा होने पर वहां पर स्नानार्थियों को सचेत किया गया है। गोताखोरों के साथ ही जल पुलिस को भी सतर्क कर दिया गया है। निचले इलाकों में भी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी हो गए हैं। प्रशासन की ओर से बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। यमुना का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को दिन भर में यमुना के जल स्तर में लगभग 35 सेमी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह गंगा के जलस्तर में 22 सेमी बढ़ोतरी दर्ज की गई। यमुना की सहायक नदियां ज्यादा हैं और मध्य प्रदेश के केन, बेतवा तथा राजस्थान के चंबल नदी का पानी भी यमुना में आ रहा है, इसलिए यमुना का जल स्तर ज्यादा बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में पानी और बढ़ने की उम्मीद है। इसी तरह उत्तराखंड तथा प्रदेश के अन्य हिस्सों में हो रही बरसात का असर गंगा में भी दिखाई देने लगा है। बारिश का पानी आने से गंगा का जल स्तर भी बढ़ने लगा है। संगम के विभिन्न घाटों, किला घाट, रामघाट, काली घाट, दशाश्वमेध घाट, नागवासुकि घाट, अरैल, छतनाग व फाफामऊ समेत अन्य घाटों पर जल पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। सिंचाई विभाग बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता बृजेश कुमार का कहना है कि पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। ऐसे में नदियों का जल स्तर अभी और बढ़ने की संभावना है। एडीएम वित्त एवं राजस्व जगदंबा सिंह ने बताया कि जिले में 88 बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। सभी चौकियों को राजस्व कर्मियों की तैनाती हो गई है। चौबीस घंटे में 23 मिलीमीटर बारिश संगम नगरी में तीन दिन से मानसूनी बारिश हो रही है। पिछले चौबीस घंटे में 23 मिलीमीटर पानी गिरा। अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.4 डिग्री सेल्सिय रिकार्ड किया गया। आर्द्रता 74 प्रतिशत रही। इसकी वजह से लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है। कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। तापमान में भी बढ़ोतरी का क्रम जारी रहेगा।

