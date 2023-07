Prayagraj News: वज्रपात से काल के गाल में समा गई चार जिंदगियां, प्रयागराज में तीन और कौशांबी में की एक मौत

पूर्वांचल में ब‍िजली ग‍िरने से मौतों का स‍िलस‍िला जारी है। एक दिन पूर्व 11 लोगों की मौत के बाद बुधवार को प्रयागराज में तीन और कौशांबी में की एक मौत हो गई। प्रदेश के अलग-अलग ह‍िस्‍सों में मौसम व‍िभाग ने तेज आंधी बार‍िश के साथ ब‍िजली ग‍िरने की भी चेतावनी जारी की है। एडीएम वित्त एक एवं राजस्व ने पीड़ित परिवार को चार-चार लाख मुआवजा देने की घोषणा की है।

Prayagraj News: वज्रपात से काल के गाल में समा गई चार जिंदगियां

प्रयागराज, जासं। बारिश के दौरान बुधवार को वज्रपात होने से चार जिंदगियां काल-कवलित हो गईं। प्रयागराज में तीन तो कौशांबी की एक की जान चली गई। इससे इनके परिवारों में कोहराम मच गया। प्रशासन की ओर से शुक्रवार को पीड़ित परिवारों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। प्रयागराज के जसरा के तातारगंज निवासी किसान नवल सिंह (50) बुधवार शाम अपने खेत में नाली बना रहे थे। तभी आकाश में बिजली कड़की और वज्रपात हो जाने से वह गंभीर रूप से झुलस गए। उनकी चीख सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़े। परिवार के लोग भी आ गए। उन्हें फौरन जसरा के निजी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नवल के पिता अनंत बहादुर सिंह लगभग 25 वर्षों तक गांव के प्रधान रहे। दूसरी ओर हंडिया के अराव बनकट गांव में बुधवार दोपहर वज्रपात से श्रमिक रामजी (65) की मौत हो गई। वह पशुओं को चार दे रहे थे तभी उन पर वज्रपात हो गया। उन्हें तीन बेटे व तीन बेटियां हैं। उनकी मौत से पत्नी शांति का रो-रो कर बुरा हाल हो गया था। हंडिया के ही भूई गांव में काजल (12) पुत्री अनमोल की भी वज्रपात से मौत हो गई। कौशांबी के पिपरी क्षेत्र में बूंदा गांव निवासी चंद्रशेखर उर्फ भुवर का 12 वर्षीय बेटा अंकज बुधवार को बकरी चराने के लिए बंद पड़े सार्वजनिक नलकूप की तरफ गया हुआ था। शाम पांच बजे वज्रपात होने से उसकी मौत हो गई। प्रयागराज के एडीएम वित्त एवं राजस्व जगदंबा सिंह ने बताया कि पीडि़त परिवार के खाते में गुरुवार को चार-चार लाख रुपये मुआवजा राशि भेज दी जाएगी।

