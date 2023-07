पुलिस ने उसी रात भारतलाल यादव उसके समेत बेटों राहुल रवि समेत चार को नामजद करते हुए हत्या की कोशिश का मुकदमा लिखा था। आरोपितों को पकड़ भी लिया गया। साथ ही पुलिस ने भोजनालय को भी बंद करा दिया। पकड़े गए लोगों को धूमनगंज थाने में बैठाया गया था। एसीपी वरुण कुमार ने बताया कि चार आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।

चार आरोपियों को भेजा जेल; क्राइम ब्रांच वालों की दावत के चक्कर में हुआ था झगड़ा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : झलवा इलाके के भोजनालय में क्राइम ब्रांच वालों की दावत के लिए रोटी के चक्कर में हुए बवाल में चार आरोपितों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया। इस बवाल के बाद पुलिस ने भोजनालय को भी बंद करा दिया है। यह घटना गुरुवार रात की है। सूर्यप्रकाश मिश्र अपने साथी अंशुमान त्रिपाठी के साथ झलवा में मां शारदा भोजनालय में रोटी पैक कराने गए थे। आरोप है कि काफी देर तक रोटी नहीं पैक किए जाने पर उन्होंने इस बारे में पूछा तो भोजनालय मालिक भारत लाल यादव भड़क गया और उन्हें कालर पकड़ गाड़ी से बाहर खींचकर पीटने लगा। उसके बेटों रवि और राहुल यादव ने डंडे से हमला किया। रोहित यादव समेत कई लोग उनके साथी अंशुमान त्रिपाठी को घर के भीतर खींच ले गए। सूर्यप्रकाश का आरोप है कि भारत लाल ने जान से मारने की नीयत से उन पर धारदार हथियार से हमला किया जिससे माथे पर गहरी चोट पहुंची। इस मारपीट के दौरान राहगीरों से खबर पाकर पुलिस पहुंची। पुलिस ने उसी रात भारतलाल यादव, उसके समेत बेटों राहुल, रवि समेत चार को नामजद करते हुए हत्या की कोशिश का मुकदमा लिखा था। आरोपितों को पकड़ भी लिया गया। साथ ही पुलिस ने भोजनालय को भी बंद करा दिया। पकड़े गए लोगों को धूमनगंज थाने में बैठाया गया था। एसीपी वरुण कुमार ने बताया कि चार आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।

