अतीक और अशरफ हत्याकांड के आरोपियों की फाइल सत्र न्यायालय को सुपुर्द; वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई

प्रयागराज : माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्यारोपित लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य की पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट से सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दी गई है। शुक्रवार को प्रतापगढ़ जेल में बंद तीनों आरोपितों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तिथि नियत की है। पत्रावली की एक प्रति जेल प्रशासन को भी भेजी गई है। 15 अप्रैल की रात काल्विन अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा के दौरान अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई थी। मुकदमे की विवेचना के बाद गुरुवार को एसआईटी ने कोर्ट में 56 पेज की चार्जशीट और दो हजार पेज की केस डायरी मय संलगनक दाखिल किया था।

