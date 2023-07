Prayagraj: ट्रैक्टर की चपेट में आकर पिता-पुत्री की मौत, एक घायल; कोरांव के अयोध्या गांव में हुआ हादसा

मांडा थाना क्षेत्र के बादापुर गांव निवासी आकाश निषाद 25 वर्ष पुत्र रामचंद्र अपनी बहन खुशबू के घर अयोध्या गांव आया था। बहन के घर से सोमवार सुबह अपनी ससुराल गजाधरपुर गांव चला गया। ससुराल से पत्नी सोनी और आठ माह की पुत्री लाडो बाइक पर बैठाकर वापस बहन के घर आ रहा था। रास्‍ते में पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी।

ट्रैक्टर की चपेट में आकर पिता-पुत्री की दर्दनाक मौत।

कोरॉव, संवाद सूत्र। थाना क्षेत्र के अयोध्या गांव में सोमवार दोपहर ट्रैक्टर की चपेट में आकर पिता-पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में मृतक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, घायल महिला का इलाज कराया जा रहा है। पत्नी और बेटी के साथ बहन के घर गया था शख्‍स मांडा थाना क्षेत्र के बादापुर गांव निवासी आकाश निषाद 25 वर्ष पुत्र रामचंद्र अपनी बहन खुशबू के घर अयोध्या गांव आया था। बहन के घर से सोमवार सुबह अपनी ससुराल गजाधरपुर गांव चला गया। ससुराल से पत्नी सोनी और आठ माह की पुत्री लाडो बाइक पर बैठाकर वापस बहन के घर आ रहा था। जैसे ही आकाश मुख्य सड़क से रामगढ़ जाने वाली सड़क पर घूमा, पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी।टक्कर लगने से आकाश और लाडो ट्राली के पहिए के नीचे आ गए, जबकि पत्नी सड़क के किनारे गिर गई। घटना में आकाश और बेटी लाडो की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी। अतीक-अशरफ हत्याकांड में काल्विन अस्पताल के आसपास रहने वालों से पूछताछ, सुरक्षा में चूक की जांच कर रहा आयोग दो भाइयों में बड़ा था आकाश आकाश दो भाइयों में बड़ा था और मजदूरी करता था। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से भाग निकला। कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय लोगो ने हंगामा शुरू किया तो सर्किल की पुलिस फोर्स मौके पर बुला ली गई । घटना की सूचना पर मृतक के स्वजन भी मौके पर आ गए पुलिस ने समझा-बुझाकर किसी तरह से दोनों शवों का पंचायत नामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल सोनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया हालत गंभीर होने पर उसे शहर के लिए रिफर कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी ट्रैक्टर को हिरासत में लिया गया है । मृतकों के स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। घटना को लेकर आकाश के स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

