ईडी को बिल्डर के ठिकानों से मिले माफिया अतीक की संपत्तियों के दस्तावेज, आगरा में कई स्थानों पर की गई छानबीन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों का पता लगाने की दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त की है। ईडी ने अतीक के करीबी बिल्डर अमित गोयल के आगरा स्थित कई ठिकानों पर छानबीन की, जिसे पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। सूत्रों का कहना है कि चार दिन पूर्व की गई छापेमारी में ईडी के हाथ अतीक की कई संपत्तियों के दस्तावेज व अन्य अहम जानकारियां लगी हैं। ईडी ने 18 लाख रुपये नकद व लगभग ढाई करोड़ रुपये के जेवर भी बरामद किए हैं। 24 से अधिक ठिकानों पर की गई थी छापेमारी जांच एजेंसी ने इससे पूर्व 14 जून को अतीक के करीबियों के लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा व दिल्ली स्थित 24 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा था। तब प्रयागराज में बिल्डर अमित गोयल के ठिकानों पर भी छानबीन की गई थी, पर वह एजेंसी के सामने नहीं आया था। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के विरुद्ध ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर अपनी जांच आरंभ की थी। ईडी ने सबसे पहले 12 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक के करीबी बिल्डर विनायक सिटी माल के मालिक संजीव अग्रवाल, अमित दीप मोटर्स के मालिक दीपक भार्गव व चायल के पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के आवासों समेत 15 ठिकानों पर छापा मारा था, जिसके बाद 14 जून को छापेमारी की गई थी। अब ईडी ने अतीक के करीबी बिल्डर के आगरा स्थित ठिकानों से जो दस्तावेज बरामद किए हैं, उनके आधार पर आगे की छानबीन की जा रही है। माना जा रहा है कि ईडी जल्द कुछ बेनामी संपत्तियों को जब्त करेगा।

