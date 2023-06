माफिया मुख्तार की पत्नी अफ्शा अंसारी पर ED का कसेगा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुटाए जा रहे हैं साक्ष्य

सूत्रों का कहना है कि विकास कंस्ट्रक्शन फर्म के जरिए मुख्तार ने करोड़ों की बेनामी संपत्ति कमाई थी। फर्म में मुख्तार की पत्नी साला सहित अन्य का नाम था। बीते साल ईडी ने माफिया और उसके कई करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी करते हुए कई कागजात बरामद किए थे। मुख्तार के बड़े भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के दिल्ली स्थित आवास पर भी दबिश देकर साक्ष्य संकलित किया गया था।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी के खिलाफ भी शिकंजा कसेगा। इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। शुरुआती छानबीन में अफ्शा के विरुद्ध कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर उसे भी प्रकरण में आरोपित बनाए जाने की बात कही गई है। इससे पहले विदेश भागने की आशंका पर अफ्शा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। फर्म के जर‍िए करोड़ों की बेनामी संपत्ति कमाई सूत्रों का कहना है कि विकास कंस्ट्रक्शन फर्म के जरिए माफिया मुख्तार ने करोड़ों की बेनामी संपत्ति कमाई थी। फर्म में मुख्तार की पत्नी, साला सहित अन्य का नाम था। बीते साल प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया और उसके कई करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी करते हुए लैपटाप, मोबाइल, जमीन व कंपनी से जुड़े कागजात बरामद किया था। मुख्तार के बड़े भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के दिल्ली स्थित आवास पर भी दबिश देकर साक्ष्य संकलित किया गया था। बरामद दस्तावेजों का विश्लेषण और भौतिक सत्यापन करने के बाद अफ्शा के विरुद्ध अहम जानकारी मिली है। अफ्शा पर शि‍कंजा कसने की तैयारी विकास कंस्ट्रक्शन के बैंक खाते से अफ्शा और उसके बेटे उमर सहित अन्य के खाते में अलग-अलग समय पर पैसा ट्रांसफर किया गया था, जिसके बारे में पूछताछ करने के लिए जल्द ही मुख्तार की पत्नी को समन जारी किए जाने की बात कही जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही मुख्तार का बेटा उमर चित्रकूट जेल और साला नैनी जेल में बंद हैं। सूत्रों का कहना है कि अफ्शा और उससे जुड़े कई करीबियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है।

