UP POLITICS : कांग्रेस प्रदेशाध्‍यक्ष बृजलाल खाबरी बोले- भाजपा सरकार संविधान को ही बदलना चाहती है

प्रयागराज,जागरण ऑनलाइन टीम। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी सोमवार को प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने आलोपीबाग स्थित पटेल सेवा संस्थान में संविधान बचाओ संकल्प सभा में कहा कि आज देश की जनता को संविधान बचाने के लिए आगे आना चाहिए। आरोप लगाते हुए कहा की देश में मोदी सरकार भारत के संविधान को ही बदलना चाहती है। नरेन्द्र मोदी व अमित शाह अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को मिल रहे आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता को संविधान बचाने के लिए आगे आना चाहिए।

Edited By: Mohammed Ammar