यह आदेश न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल ने प्रयागराज निवासी विवाहिता व अन्य की याचिका पर दिया है। याची की ओर से तर्क दिया गया कि वह 37 साल की बालिग महिला है। पति के यातनापूर्ण व्यवहार के कारण छह जनवरी 2015 से ही दूसरे याची के साथ लिव-इन में स्वेच्छा और शांतिपूर्वक तरीके से रह रही है। पति उसके शांतिपूर्ण जीवन को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्‍पणी; हम अवैध रिलेशनशिप के खिलाफ- लिव-इन में रह रही महिला को सुरक्षा देने से इन्कार

विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हम लिव-इन-रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं है, लेकिन अवैध रिलेशनशिप के खिलाफ हैं। सामाजिक ताने-बाने की कीमत पर अवैध संबंधों को पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा सकती। अवैध संबंध रखने वाले को सुरक्षा देने का अर्थ है कि अवैध लिव-इन-रिलेशनशिप को मान्यता देना। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ कोर्ट ने पर पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही शादीशुदा महिला (याची ) की अपने पति से सुरक्षा खतरे की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल ने प्रयागराज निवासी विवाहिता व अन्य की याचिका पर दिया है। याची की ओर से तर्क दिया गया कि वह 37 साल की बालिग महिला है। पति के यातनापूर्ण व्यवहार के कारण छह जनवरी 2015 से ही दूसरे याची के साथ लिव-इन में स्वेच्छा और शांतिपूर्वक तरीके से रह रही है। पति उसके शांतिपूर्ण जीवन को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। दोनों के खिलाफ कोई आपराधिक केस नहीं है और न ही इस मामले में कोई केस दर्ज है। सरकार की तरफ से कहा गया कि याची पर पुरुष के साथ अवैध रूप से लिव-इन में रह रही है। वह शादीशुदा है। तलाक नहीं हुआ है। उसका पति जीवित है। कोर्ट ने पहले भी इस तरह के मामले में सुरक्षा देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, ‘संरक्षण नहीं दिया जा सकता क्योंकि कल को याचिकाकर्ता यह कह सकते हैं कि कोर्ट ने उनके अवैध संबंधों को स्वीकार किया है। पुलिस को उन्हें सुरक्षा देने का निर्देश अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अवैध संबंधों को हमारी सहमति मानी जाएगी। विवाह की पवित्रता में तलाक पहले से ही शामिल है।’ यदि याची का अपने पति के साथ कोई मतभेद है तो लागू कानून के अनुसार सबसे पहले उससे अलग होने के लिए उसे आगे बढ़ना होगा। पति के रहते हुए पत्नी को पर पुरुष के साथ अवैध संबंध में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

