CM Yogi Adityanath In Prayagraj मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ आज एक द‍िवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचेगे। सीएम योगी यहां प्रधानमंत्री शहरी आवास लूकरगंज का लोकार्पण करेंगे। संगम नगरी को सीएम ने 768 करोड़ की 226 विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। प्रयागराज के लूकरगंज स्थित अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने 76 आवासों की चाबी गरीबों को सौंपेंगे।

Prayagraj News:सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ का सभा स्‍थल

Your browser does not support the audio element.

प्रयागराज, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार दोपहर 11.50 बजे स्टेट प्लेन से बमरौली एयरपोर्ट पहुंच गए। वह अब कार से माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाए गए गरीबों के आवास को देखने लूकरगंज पहुंचे हैं। यहां सीएम ने गरीबों के ल‍िए बने आवासों का न‍िरीक्षण करने के बाद पौधरोपण भी क‍िया। इसके बाद मुख्यमंत्री लीडर प्रेस मैदान पर आयोजित जनसभा स्थल जाएंगे। वहां पर 768 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। यदि बारिश कुछ देर में रुक जाती है तो पहले से तय कार्यक्रम लीडर प्रेस मैदान पर ही होगा। डीएम संजय कुमार खत्री ने बताया कि अब मुख्यमंत्री स्टेट प्लेन से आएंगे। वह कार से सीधे समारोह स्थल पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। वह लगभग 768 करोड़ की 226 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। पहले उनका कार्यक्रम दिन में 11 बजे हेलीकाप्टर से पुलिस लाइन आने का था, जहां से कार से लूकरगंज स्थित माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने गरीबों के आवास परिसर में जाने वाले थे। वहां से वह लीडर प्रेस मैदान पर समारोह स्थल जाकर योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करते मगर सुबह से ही तेज बरसात होने के चलते कार्यक्रम में तब्दीली कर दी गई। अब कार्यक्रम थोड़ा देर से भी शुरू होगा। बारिश न रुकने की स्थिति में कार्यक्रम स्थल को भी बदला जा सकता है। कार्यक्रम स्थल एयरपोर्ट पर ही कराने का विचार हो रहा है।

Edited By: Prabhapunj Mishra