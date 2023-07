माफिया अतीक अमहद के करीबी जैद खालिद की प्लाटिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई, बिना नक्शा तैयार किए जा रहे थे प्लाट

अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने शुक्रवार को रसूलपुर मरियाडीह उपरहार में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। 45 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में की गई अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से ढहाया। अतीक अहमद के करीबी रहे जैद खालिद के अलावा संजय यादव उर्फ गुड्डू की अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की। जैद खालिद 15 अप्रैल को भाई अशरफ समेत माफिया अतीक अहमद के करीबियों में था।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने शुक्रवार को रसूलपुर मरियाडीह, उपरहार में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। 45 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में की गई अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से ढहाया। अतीक अहमद के करीबी रहे जैद खालिद के अलावा संजय यादव उर्फ गुड्डू की अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की। जैद खालिद 15 अप्रैल को भाई अशरफ समेत माफिया अतीक अहमद के करीबियों में था। दो वर्ष पूर्व वह भाजपा में काशी क्षेत्र अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बना था। उसके अतीक के करीबी होने का पता चला। जैद की जमीन पर पहले भी चल चुका है बुलडोजर आखिरकार जैद खालिद ने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब कारण बताया था कि वह पिता के इलाज में व्यस्त होने से पद की जिम्मेदार का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। दरअसल उसे पद सौंपने से अंदर ही अंदर विरोध के स्वर उठे थे, क्योंकि जब अतीक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो जैद खालिद के भी उमरी स्थित मकान पर बुलडोजर चला था। साथ ही बमरौली उपरहार स्थित मकान पर भी नोटिस चस्पा किया गया था। 45 बीघा प्लाटिंग को किया गया ध्वस्त इसके बाद भी वह अतीक गिरोह के लोगों के साथ इलाके में प्लाटिंग करता रहा। शुक्रवार को पीडीए का दस्ता रसूलपुर मरियाडीह उपरहार पहुंचा और जैद खालिद, गुड्डू यादव की 45 बीघा जमीन पर प्लाटिंग को ध्वस्त किया। इस क्षेत्र में एक सप्ताह में पीडीए ने 100 बीघे से अधिक में अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से ढहाया। अवर अभियंता अशोक कुमार सिंह की अगुवाई में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई।

