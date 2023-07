कांग्रेस नेता और राज्य सभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला पर आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करने और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के 23 साल पुराने मामले में आरोपित हैं। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुरजेवाला ने इस मामले में एक याचिका दायर की थी। ज‍िसके बाइ हाईकोर्ट ने यह फैसला ल‍िया है।

प्रयागराज, जेएनएन। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कहा है कि आठ हफ्ते में याची दस्तावेज के लिए अर्जी दे और उसे निर्णीत किया जाए। तब तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी। न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने यह फैसला सुनाया है। सुरजेवाला की याचिका में जिला अदालत वाराणसी से पठनीय रिकॉर्ड मुहैया कराने की मांग की गई है ताकि वह अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रख सकें। उनका कहना है कि अदालत द्वारा उन्हें जो दस्तावेज मुहैया कराया है, वह पठनीय नहीं है। सुरजेवाला के खिलाफ वर्ष 2000 में वाराणसी के कैंट थाने में बलवा, तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी अधिकारियों और पुलिस पर हमला करने आदि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे की कार्रवाई स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए वाराणसी में चल रही है। इससे पहले सुरजेवाला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुकदमे की कार्रवाई व प्राथमिकी रद करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

