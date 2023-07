Kanwar Yatra 2023: कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों की बड़ी बैठक, प्रमुख सचिव गृह और DGP कर रहे चर्चा

Sawan 2023 चार जुलाई से भोलेनाथ का पावन महीना शुरू होने वाला है। शिवालयों पर जल चढ़ाने के लिए दूर-दराज से कावंडिये आते हैं। हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। आज भी प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी विजय कुमार पुलिस लाइन आ गए हैं और बैठक शुरू हो गई है।

कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों की बड़ी बैठक, प्रमुख सचिव गृह और DGP कर रहे चर्चा

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। महादेव को पूजने का पावन महीना शुरू होने वाला है। चार जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने के लिए भक्त दूर-दूर जल लेकर प्रयागराज पहुंचते हैं। हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन बैठक कर रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। शनिवार को श्रावण मास में कांवड़ यात्रा और कानून व्यवस्था को लेकर आज प्रयागराज में बैठक हो रही है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी विजय कुमार पुलिस लाइन आ गए हैं। दोनों अधिकारी एडीजी जोन, आईजी रेंज, पुलिस कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी है। कांवड़ को लेकर कानपुर जोन की भी समीक्षा हो रही है। एडीजी कानपुर यहां आए हैं। इस बैठक में कांवड़ को लेकर सुरक्षा और यातायात पर चर्चा की जा रही है।

