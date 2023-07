डीएम ने इन परियोजनाओं के लिए ली जाने वाली जमीन को लेकर शर्तों पर वार्ता की। रक्षा मंत्रालय से इन जमीन की एनओसी ली जानी है। डीएम की ओर से जमीन के बदले जमीन देने जमीन के बदले धनराशि देने का प्रस्ताव रखा गया। तय हुआ कि शर्तों और प्रस्तावों को रक्षा मंत्रालय भेजा जाएगा। इसको लेकर कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

Bamrauli Airport : बेगम बाजार और एयरपोर्ट के विस्तार पर रक्षा मंत्रालय को भेजी जाएगी रिपोर्ट

प्रयागराज, जागरण ऑनलाइन टीम : बमरौली एयरपोर्ट के विस्तार तथा लगभग पांच वर्षों से निर्माणाधीन बेगम बाजार आरओबी की एनओसी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक एयर वाइस मार्शल की अध्यक्षता में शिवदेव हाल, सेंट्रल एयर कमांड में सोमवार को दोपहर बाद हुई। बैठक में डीएम और उत्तर प्रदेश सेतु निगम के साथ ही सिविल एविएशन तथा विमानन प्राधिकरण के उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे।महाकुंभ के दृष्टिगत विभिन्न योजनाओं के साथ ही उड़ानों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। डीएम ने इन परियोजनाओं के लिए ली जाने वाली जमीन को लेकर शर्तों पर वार्ता की। रक्षा मंत्रालय से इन जमीन की एनओसी ली जानी है। डीएम की ओर से जमीन के बदले जमीन देने, जमीन के बदले धनराशि देने का प्रस्ताव रखा गया। तय हुआ कि शर्तों और प्रस्तावों को रक्षा मंत्रालय भेजा जाएगा। इसको लेकर कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

