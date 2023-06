एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी का ऑडियो VIRAL, बोला- अतीक के लिए जान दे भी सकता हूं और ले भी...

प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑडियो साल भर पुराना बताया जा रहा है। ऑडियो में जिस शेरा खान का जिक्र किया जा रहा है बख्शी बाजार निवासी उस शख्स के खिलाफ कुछ दिन पहले भी एक केस लिखा गया था। शेरा के खिलाफ गोली मारकर हत्या की कोशिश समेत कई आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। ऑडियो में शख्स अपना नाम शेरा खान बता रहा है।

एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी का ऑडियो VIRAL

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकाने का एक ऑडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था। जिसमें शेरा खान नाम का शख्स अतीक और छोटा शकील का नाम लेकर बॉलीवुड के दबंग खान को जान से मारने की धमकी देते हुए सुनाई दे रहा है। ऑडियो में शख्स अपना नाम शेरा खान बताते हुए कहता है कि वह अतीक के लिए जान ले सकता और जान दे भी सकता है। वायरल ऑडियो की जानकारी जब पुलिस को हुई तो उन्होंने इसकी पड़ताल की। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑडियो साल भर पुराना बताया जा रहा है। ऑडियो में जिस शेरा खान का जिक्र किया जा रहा है, बख्शी बाजार निवासी उस शख्स के खिलाफ कुछ दिन पहले भी एक केस लिखा गया था। शेरा के खिलाफ गोली मारकर हत्या की कोशिश समेत कई आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं।

Edited By: Nitesh Srivastava