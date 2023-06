उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की नृशंस हत्या के मामले में धूमनगंज पुलिस ने आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया है। आयशा पर शूटरों का सहयोग करने और मेरठ में संरक्षण देने का आरोप है। कुछ दिन पहले उसके पूरामुफ्ती के हटवा इलाके में छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका था।

सोशल मीड‍िया पर वायरल तस्वीर, जिसे अतीक की बहन बताया जा रहा है।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। अतीक, अशरफ हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कराने वाली आयशा नूरी दिल्ली में बकरीद मना रही है। बुधवार को सोशल मीड‍िया पर एक तस्वीर प्रसारित हुई, जिसे अतीक की बहन आयशा नूरी बताया जा रहा है। बकरे के साथ वायरल फोटो के आधार पर ही बकरीद मनाए जाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस आयशा और उससे जुड़े लोगों के बारे में इनपुट जुटा रही है। उमेश पाल हत्या में वांछित है आयशा उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की नृशंस हत्या के मामले में धूमनगंज पुलिस ने आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया है। आयशा पर शूटरों का सहयोग करने और मेरठ में संरक्षण देने का आरोप है। कुछ दिन पहले उसके पूरामुफ्ती के हटवा इलाके में छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका था। अतीक के कब्जे से मुक्त जमीन पर बने PM आवास की चाबी सौंपेगे सीएम योगी, 1000 करोड़ के कार्यों का करेंगे लोकार्पण इसी बीच पता चला कि बरेली से एक लाख का इनामी सद्दाम दुबई से लौटकर दिल्ली पहुंच गया है, जहां उससे मिलने के लिए अशरफ की बीवी जैनब फातिमा भी पहुंची है। उधर, 50 हजार की इनामी अतीक की बीवी शाइस्ता की तलाश में पुलिस के साथ स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम भी खाक छान रही है। आयशा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखि‍ल की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में आयशा नूरी की ओर से अर्जी दाखिल होने के बाद यह माना जा रहा है कि वह दिल्ली में मौजूद है। वहीं, माफिया अतीक के गैंग आइएस-227 से जुड़े करीब 180 सदस्यों के घर पुलिस छापेमारी कर रही है। कहा जा रहा है कि गिरोह में दो फाड़ होने के बाद टकराव की आशंका बढ़ गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस अपने स्तर पर सभी पर कार्रवाई करने की कवायद कर रही है।

Edited By: Vinay Saxena