शूटर साबिर का मुंबई कनेक्शन! धारावी है 5 लाख के इनामी का नया ठिकाना, पहली पत्नी की तलाश कर रही STF

उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की हत्या में वांछित पांच लाख के इनामी शूटर साबिर का मुंबई कनेक्शन सामने आया है। पता चला है कि साबिर की पहली बीवी मुंबई के धारावी में रहती है। शूटर के अपनी पहली बीवी के ठिकाने पर छिपे होने की संभावना जताई गई है। पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम सुराग जुटाते हुए शूटर उसकी बीवी की तलाश कर रही है।

शूटर साबिर का मुंबई कनेक्शन! धारावी है 5 लाख के इनामी का नया ठिकाना

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : (Umesh Pal Murder Case) उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की हत्या में वांछित पांच लाख के इनामी शूटर साबिर का मुंबई कनेक्शन सामने आया है। पता चला है कि साबिर की पहली बीवी मुंबई के धारावी में रहती है। शूटर के अपनी पहली बीवी के ठिकाने पर छिपे होने की संभावना जताई गई है। पुलिस, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम सुराग जुटाते हुए शूटर, उसकी बीवी की तलाश कर रही है। इसके लिए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एसटीएफ से भी संपर्क साधा गया है। सही लोकेशन ट्रेस होने पर यहां से टीम भेजने की बात कही जा रही है। साबिर पर घोषित है 5 लाख का इनाम जयंतीपुर सुलेम सराय में 24 फरवरी की शाम उमेश पाल सहित तीन लोगों की गोली, बम मारकर हत्या हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मरियाडीह पूरामुफ्ती निवासी साबिर की पहचान हुई। हत्याकांड में शामिल अतीक के बेटे असद, शूटर गुलाम, साबिर समेत अन्य पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित हुआ। एसटीएफ व पुलिस की मुठभेड़ में पांच आरोपित ढेर हो चुके हैं लेकिन साबिर, बमबाज गुड्डू मुस्लिम व अरमान वांछित हैं। मुंबई के धारावी में छुपा है शूटर सूत्रों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व पुलिस को एक इनपुट मिला, जिसमें बताया गया साबिर अपनी पहली बीवी के ठिकाने पर छिप सकता है। मुंबई का धारावी इलाका भूलभुलैया माना जाता है और वहां ज्यादातर लोग चाल यानी खोली में रहते हैं। मराठी युवती से किया था प्रेम विवाह साबिर करीब 15 वर्ष पूर्व मुंबई में टैक्सी चलाता था। इसी दौरान मराठी युवती से प्रेम संबंध हुआ तो दोनों ने शादी कर ली। साबिर बीवी को लेकर धारावी में रहता था। कुछ वर्ष पूर्व साबिर जमीन संबंधी विवाद को सुलझाने में माफिया अतीक के संपर्क में आया था। अतीक की बीवी शाइस्ता को साबिर एक दिन लखनऊ ले गया था और उसने गाड़ी बहुत सावधानी से चलाई थी। इसके चलते अतीक ने साबिर को शाइस्ता का ड्राइवर बना दिया था।

Edited By: Abhishek Pandey