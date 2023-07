सेवानिवृत्त फौजी को तमंचा सटाकर अतीक के गुर्गों ने धमकाया, बोला-जमीन नाम कर दो नहीं तो 20 लाख देना पड़ेगा

Prayagraj Latest News उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में रहने वाले सेवानिवृत्त फौजी श्रीकांत प्रधान को तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी देने और 20 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर धूमनगंज पुलिस ने अतीक के गुर्गे जीशान अहमद उसकी मां दिल अफरोज व कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम किया है।

सेवानिवृत्त फौजी को तमंचा सटाकर अतीक के गुर्गों ने धमकाया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : पीपलगांव में रहने वाले सेवानिवृत्त फौजी श्रीकांत प्रधान को तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी देने और 20 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर धूमनगंज पुलिस ने अतीक के गुर्गे जीशान अहमद, उसकी मां दिल अफरोज व कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। श्रीकांत प्रधान का आरोप है कि वर्ष 2015 में उन्होंने अपनी बेटी दीपा राय के नाम पर 10 लाख रुपये में झलवा के पास दिल अफरोज से जमीन खरीदी थी। जमीन की रजिस्ट्री कराते हुए कब्जा ले लिया। साथ ही अतीक के साढ़ू इमरान के भाई कामरान के सामने पैसा दिया। इसके बाद दिल अफरोज के कहने पर जेई एंड संस के एकाउंट में पैसा जमा किया। जमीन खाली करने को बना रहे दबाव इसी बीच जीशान जमीन को खाली करने या उसके नाम करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। मना करने पर अदालत में फर्जी ढंग से मुकदमा कर दिया गया। यह भी आरोप है कि बीते माह जब वह अपनी पत्नी को लेकर इलाज कराने के लिए अस्पताल जा रहे थे, तभी दिल अफरोज के कहने पर जीशान अहमद ने अतीक के गुर्गों के साथ रोक लिया। तमंचा सटाकर धमकाया कि जमीन उसके नाम कर दो। अगर जमीन चाहिए 20 लाख रुपये अलग से देना पड़ेगा।

Edited By: Abhishek Pandey