Atiq Ahmad Death : अतीक और अशरफ के हत्यारोंपियों की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ी; अब 14 जुलाई को होगी सुनवाई

Atiq Ahmad Death : अतीक और अशरफ के हत्यारोंपियों की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ी

प्रयागराज। जिला न्यायालय ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपितों की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ा दी है। कोर्ट ने तीनों को 14 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखने और नियत तिथि पर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। तीनों आरोपित लवलेश तिवारी, शनि और अरुण मौर्य को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने कोर्ट को बताया गया कि आरोपितों की 14 जुलाई को न्यायिक हिरासत में रहने के 90 दिन की अवधि पूरी हो रही है जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि नियत किया

Edited By: Mohammed Ammar