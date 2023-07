पत्र में ठेकेदार ने यह भी लिखा है कि पहले जो ऊपर पैसा लगता था अब नहीं लग रहा है वह मुझे दे दो। जब सहायक अभियंता को मालूम चला की फोन पर किए गए बातों की रिकार्डिंग हुई है तो वह मुझे झूठे आरोप में फंसाना चाह रहे हैं। सहायक अभियंता डंबर सिंह से फोन पर कई बार बात करने का प्रयास किया गया उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

सहायक अभियंता पर कमीशन मांगने का आरोप; ऑडियो हो रहा वायरल

जासं,प्रयागराज : नगर निगम के सहायक अभियंता डंबर सिंह पर कमीशन मांगने का आरोप ठेकेदार योगेंद्र तिवारी ने लगाया है। ठेकेदार और सहायक अभियंता के बीच कमीशन को लेकर हुई बातचीत का एक आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इस आडियो की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं कर रहा है। नीलम कंस्ट्रक्शन के कार्यों को देखने वाले ठेकेदार योगेंद्र तिवारी ने कमीशन मांगने की शिकायत नगर आयुक्त से करने का दावा किया है। प्रसारित हो रहे आडियो में नगर निगम के एक अभियंता मौर्या का भी नाम सुनने में आ रहा है। नगर आयुक्त को लिखे शिकायती पत्र में ठेकेदार ने आरोप लगाया है कि कमीशन को लेकर सहायक अभियंता डंबर सिंह अक्सर विवाद करते रहते हैं। कार्य स्थल का निरीक्षण करने में भी हीला हवाली करते हैं। यह अक्सर तीन प्रतिशत के अलावा कमीशन की मांग करते हैं। पत्र में ठेकेदार ने यह भी लिखा है कि पहले जो ऊपर पैसा लगता था अब नहीं लग रहा है, वह मुझे दे दो। जब सहायक अभियंता को मालूम चला की फोन पर किए गए बातों की रिकार्डिंग हुई है तो वह मुझे झूठे आरोप में फंसाना चाह रहे हैं। इस मामले में सहायक अभियंता डंबर सिंह से फोन पर कई बार बात करने का प्रयास किया गया उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। शुक्रवार को हुई थी मारपीट ठेकेदार और सहायक अभियंता के बीच शुक्रवार को मारपीट हुई थी। उसी दिन शहर में मुख्यमंत्री गरीबों को पीएम आवास की चाबी देने आए थे। शनिवार को सहायक अभियंता की ओर से सिविल लाइंस थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई थी। एफआइआर के बाद ठेकेदार ने भी सहायक अभियंता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम परिसर में आकर सहायक अभियंता से मारपीट करना गलत है। ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सम्बंधित अधिकारी अगर कमीशन की मांग करते हैं और उसका प्रमाण मिलेगा तो ऐसे अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार की ओर से हमें शिकायती पत्र नहीं मिला है। चंद्रमोहन गर्ग, नगर आयुक्त

