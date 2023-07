Rainy Season: मानसून की बारिश शुरू होते ही बिलों से बाहर निकले सांप-बिच्छू, बरतें ये सतर्कता

Rainy Season बारिश आते ही बिलों में पानी भर जाने से सांप बिच्छू व अन्य जहरीले कीड़े बाहर निकल आए हैं। बीते एक सप्ताह में एसआरएन अस्पताल और मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय यानी काल्विन अस्पताल की इमरजेंसी सेवा में दर्जनभर लोग लाए जा चुके हैं। बरसात के मौसम में जहरीले कीड़ों से बचें। अगर सांप या बिच्छू किसी को कांटता है तो तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाएं।

मानसून की बारिश शुरू होते ही बिलों से बाहर निकले सांप-बिच्छू, बरतें ये सतर्कता

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। बरसात का मौसम शुरू होते ही कीड़े-मकौड़ों से लोग परेशान हो रहे हैं। सांप औप बिच्छू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज में सांप और बिच्छू के काटने से कई लोगों की जान चली गई। बारिश में सांप और बिच्छूओं ने लोगों को नई चिंता में डाल दिया है। सौरभ 29 वर्ष, धनंजय 25 वर्ष और मुर्गुला देवी 36 वर्ष। स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में इन तीनों को 27, 28 और 29 जून को लाया गया। इनमें किसी की अंगुली में सांप ने डस लिया था तो किसी के पैर में। गनीमत रही कि स्वजन इन्हें लेकर समय पर अस्पताल पहुंच गए और एएसवी (एंटी स्नेक वेनम) इंजेक्शन लग गया। देर की होती या फिर तांत्रिकों के फेर में पड़ते तो कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। बिलों में से निकल रहे जहरीले कीड़े यह घटनाएं बताती हैं कि बारिश आते ही बिलों में पानी भर जाने से सांप, बिच्छू व अन्य जहरीले कीड़े बाहर निकल आए हैं। बीते एक सप्ताह में एसआरएन अस्पताल और मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय यानी काल्विन अस्पताल की इमरजेंसी सेवा में दर्जनभर लोग लाए जा चुके हैं। खरीदकर लाना पड़ रहा है इंजेक्शन काल्विन अस्पताल में एएसवी है, लेकिन एसआरएन जैसे बड़े अस्पताल में इस इंजेक्शन को खरीदकर लाना पड़ रहा है। एसआरएन ट्रामा सेंटर के इमरजेंसी मेडिकल अफसर डा. सोनू सिंह ने कहा है कि जो भी पीड़ित लाए जा रहे हैं पहले उनका त्वरित इलाज किया जाता है। रात का समय है तो स्टोर में जो भी एएसवी उपलब्ध हैं वह लगा दिए जाते हैं। यह बरतें सतर्कता जहां सांप काटे वहां चीरा नहीं लगाना है

झाड़ फूंक में समय नहीं गंवाना है

पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल लाने तक सोने नहीं देना है

कोबरा सांप ने काटा है तो एक घंटे में अस्पताल ले जाएं

