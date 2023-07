Prayagraj News: मोबाइल फोन पर हुआ पति से विवाद, पत्नी ने लगा ली फांसी; सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस

Prayagraj Newsप्रयागराज के बीरापुर में एक विवाहिता ने अपने पति के साथ हुए विवाद के बाद जान दे दी। विवेक पाल पूना में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है। उसकी पत्नी अनीता पाल 28 वर्ष घर पर ही परिवार के साथ रहती थी। जिसके 4 माह का आदित्य बेटा भी है। पति-पत्नी की किसी बात को लेकर फोन पर बहस हुई और पत्नी ने अपनी जान दे दी।

मोबाइल फोन पर हुआ पति से विवाद, पत्नी ने लगा ली फांसी; सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस

बीरापुर, जागरण संवाददाता। प्रयागराज में एक पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मोबाइल पर बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर पत्नी का पति से विवाद हो गया। शनिवार की सुबह पत्नी ने घर में छत में लगे पंखे पर फंदे से लटककर जान दे दी । पूरा परिवार सदमे में है। प्रयागराज के बीरापुर गांव के रहने वाले विवेक पाल पूना में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है। उसकी पत्नी अनीता पाल 28 वर्ष घर पर ही परिवार के साथ रहती थी। जिसके 4 माह का आदित्य बेटा भी है। शुक्रवार की शाम को पति और पत्नी के बीच मोबाइल फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ। शनिवार की सुबह करीब 8 बजे अनीता ने घर की छत में लगे पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित जब घर वालों ने अनीता को लटकते देखा तो फौरन उसे नीचे उतारा। घर वाले फंदे को खोलकर उसे आनन-फानन में गौरा अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजन अस्पताल पहुंच तो गए, लेकिन जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना भी दी। डॉक्टर ने दी सूचना लेकिन नहीं पहुंची पुलिस डॉक्टर ने सूचना फतनपुर पुलिस को दी, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। फिर स्वजन शव लेकर घर चले गए। घटना से घर में चीख-पुकार मची है। मृतिका अनीता का मायका बिजवनिया का पूरा, मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर में है। वर्ष 2000 में उसकी शादी विवेक पाल के साथ हुई थी। घटना की सूचना मायके वालों को दी गई है। अभी विवाहिता का परिवार वहां पहुंच नहीं पाए हैं।

Edited By: Swati Singh