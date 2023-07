UP: फ्राड कंपनी शाइन सिटी के CMD राशिद नसीम व भाई के खिलाफ एक और मुकदमा, हजारों लोगों से ठगी का मामला है दर्ज

Fraud Company Shine City देशभर में हजारों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाली फ्राड कंपनी शाइन सिटी के खिलाफ एक और मुकदमा प्रयागराज के थाने में दर्ज कराया गया है। चित्रकूट में कर्वी इलाके के रैपुरा गांव निवासी अचल सिंह ने सिविल लाइंस थाने में शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम और उसके भाई आसिफ नसीम के खिलाफ धोखाधड़ी और पैसे हड़पने की रिपोर्ट लिखाई है।

जागरण टीम, प्रयागराज: Fraud Company Shine City: देशभर में हजारों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाली फ्राड कंपनी शाइन सिटी के खिलाफ एक और मुकदमा प्रयागराज के थाने में दर्ज कराया गया है। चित्रकूट में कर्वी इलाके के रैपुरा गांव निवासी अचल सिंह ने सिविल लाइंस थाने में शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम और उसके भाई आसिफ नसीम के खिलाफ धोखाधड़ी और पैसे हड़पने की रिपोर्ट लिखाई है। झांसे में लेकर दो अलग योजनाओं में जमा कराए लाखों अचल सिंह का आरोप है कि 2018 में शाइन सिटी के सिविल लाइंस में शिव महिमा काम्प्लेक्स स्थित कार्यालय में बुलाकर उसे कंपनी की तमाम लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सेमिनार में बुलाया गया और फिर उसे झांसे में लेकर दो अलग योजनाओं में सात लाख 50 रुपये जमा करा लिए गए। जमा पैसे में तेज बढ़ोतरी का भरोसा अचल के मुताबिक, उसे भरोसा दिया गया था कि दोनों योजनाओं में जमा पैसे में तेज बढ़ोतरी होगी और उसे काफी लाभ होगा। मगर फिर समय बीतने के साथ कंपनी के लोग गुमराह करते हुए पैसे के बारे में पूछने पर टालमटोल करने लगे। कुछ दिन बाद पता चला कि शाइन सिटी कंपनी के अधिकारी दफ्तरों में ताला लगाकर भाग गए हैं। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई साढ़े सात लाख की ठगी से परेशान अचल सिंह ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र भेजा लेकिन उन्हें पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार परेशान होकर अचल सिंह ने अदालत में अर्जी दी तब सिविल लाइंस थाने को मुकदमा लिख कर जांच करने का आदेश दिया गया। शाइन सिटी कंपनी का सीएमडी राशिद नसीम कई साल से फरार है। उसके दुबई में शरण लेने की जानकारी जांच अधिकारियों को मिली है।

