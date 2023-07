UP BEd Result 2023 Declared: अमित ने बनाई टॉप-10 में जगह, सफलता से घर-परिवार गदगद, मनाई खुशियां

UP BEd Result 2023 यूपी बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UP B.Ed Entrance Exam 2023) का रिजल्ट जारी शुक्रवार को जारी कर दिया। शाहपुर रानीगंज निवासी अमित कुमार यादव ने बीएड में कला संकाय से टॉप टेन की सूची में नौवां स्थान हासिल किया तो घर-गांव तक खुशियां छा गईं। इस सफलता से अमित के स्वजन गदगद हैं।

अमित ने बनाई टॉप-10 में जगह, सफलता से घर-परिवार गदगद, मनाई खुशियां

Your browser does not support the audio element.

रानीगंज, जागरण संवाददाता। शुक्रवार को यूपी बीएड 2023 की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को राज्य की सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों में बीएड के लिए प्रवेश दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के छात्रों ने सफलताओं के परचम लहराए। शाहपुर रानीगंज निवासी अमित कुमार यादव ने भी अपने परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। शाहपुर रानीगंज निवासी अमित कुमार यादव ने बीएड में कला संकाय से टॉप टेन की सूची में नौवां स्थान हासिल किया तो घर-गांव तक खुशियां छा गईं। इस सफलता से अमित के स्वजन गदगद हैं। जानकारी मिलने पर परिवार के लोगों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाईं। गांव के लोगों ने भी अमित के घर पहुंचकर बधाई दी। प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में बनाई जगह शुक्रवार को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो अमित ने प्रदेश की टॉप 10 सूची में स्थान बनाया। वह वर्ष 2015 से ही प्रयागराज में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। 10वीं की परीक्षा गंगाराम पब्लिक स्कूल तिलई बाजार से 72 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी। इंटर की परीक्षा 72.6 प्रतिशत अंकों के साथ जीआईसी शेखूपुर से पास करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। अ परिवार खुशी से झूम उठा अमित की सफलता की जानकारी होने पर पिता राजकुमार, मां सावित्री देवी, बहन सुप्रिया यादव व रंजना यादव की खुशी का ठिकाना न रहा। मेधावी के पिता ने बताया कि अमित शुरू से ही पढ़ाई में तेज था। वह इस समय प्रयागराज में है। परीक्षा परिणाम घोषित होने पर अमित ने फोन पर इसकी जानकारी दी। अमित की मां गृहणी हैं। अमित के पिता राजकुमार यादव टेंट व्यवसायी हैं। मां-बाप को दिया सफलता का श्रेय अमित ने इस सफलता के साथ ही अपने परिवार वालों को खुश कर दिया है। बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए मेहनत कर रहे परिवार वालों ने बेटे की सफलता से राहत की सांस ली। अमित ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता, पिता व गुरुजनों को देते हुए कहा कि उन्हीं के आशीर्वाद से उसे सफलता हासिल हुई है।

Edited By: Swati Singh