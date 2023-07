महंत नरेंद्र गिरि आत्महत्या केस में कोर्ट में नहीं पेश हुए अमर गिरि, सुनवाई टली

बाघम्बरी मठ के महंत नरेंद्र गिरि आत्म हत्याकांड मामले में शिकायतकर्ता अमर गिरि के कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण मंगलवार को सुनवाई टल गई। मामले की सुनवाई जिला जज संतोष राय की कोर्ट में चल रही है। अमर गिरी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया कि अमर गिरी हिमांचल की यात्रा पर हैं जिस कारण कोर्ट में नहीं पेश हो सके।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: बाघम्बरी मठ के महंत नरेंद्र गिरि आत्म हत्याकांड मामले में शिकायतकर्ता अमर गिरि के कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण मंगलवार को सुनवाई टल गई। मामले की सुनवाई जिला जज संतोष राय की कोर्ट में चल रही है। अमर गिरी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया कि अमर गिरी हिमांचल की यात्रा पर हैं जिस कारण कोर्ट में नहीं पेश हो सके। प्रार्थना पत्र का अभियोजन की ओर से विरोध किया गया। सीबीआई के विशेष अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि अमर गिरी पिछली दो नियत तिथि से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे है। अमर गिरी ही वादी मुकदमा है और वादी मुकदमा का पूरा बयान अभी दर्ज नहीं हुआ है। बिना पूरा बयान दर्ज हुई दूसरे गवाह की गवाही आगे नहीं हो सकती। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत किया।

Edited By: Abhishek Pandey