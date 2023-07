Prayagraj: अफजाल अंसारी मामले में अब 12 जुलाई को होगी सुनवाई, गैंगस्टर एक्ट केस में सजा के खिलाफ दाखिल है अपील

गाजीपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने गैंगस्टर एक्ट केस में दोषी ठहराते हुए सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने और अफजाल के भाई बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद व पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी सजा पर रोक लगाने की मांग में सजा के खिलाफ दाखिल अपील में अर्जी दी गई है।

पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई 12 जुलाई के लिए टल गई है।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। गाजीपुर के बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई 12 जुलाई के लिए टल गई है। राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता के अनुरोध पर सुनवाई टाली गई है। गाजीपुर की एमपी, एमएलए विशेष अदालत ने गैंगस्टर एक्ट केस में दोषी ठहराते हुए सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने और अफजाल के भाई बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद व पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा की वजह से अफजाल अंसारी की सांसदी छिन गई है। इसी सजा पर रोक लगाने की मांग में सजा के खिलाफ दाखिल अपील में अर्जी दी गई है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी के स्वास्थ्य स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था, लेक‍िन सरकार की तरफ से एक बार फिर समय मांगा गया। कोर्ट ने जिला जेल अधीक्षक से अफजाल अंसारी के स्वास्थ्य स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने दिया है।

Edited By: Vinay Saxena