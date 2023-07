UP News: गैंगस्टर मामले में बढ़ी अफजाल अंसारी की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने सजा पर रोक से किया इनकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में सजायाफ्ता गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है। जिसके चलते उनकी सांसदी बहाल नहीं होगी। हाई कोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुए अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अन्य मामलों में जमानत न होने के कारण रिहाई नहीं हो सकेगी।

गैंगस्टर मामले में बढ़ी अफजाल अंसारी की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने सजा पर रोक से किया इनकार

