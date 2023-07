इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज हत्या में आरोपित पति को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार, मायके में हुई थी मौत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज हत्या में आरोपित पति को अग्रिम जमानत देने से इन्कार करते हुए अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने राहुल की अर्जी पर दिया है। सराय इनायत थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार ऋचा शुक्ला की शादी 30 अप्रैल 2021 को राहुल के साथ हुई थी। आरोप है राहुल ने पांच लाख रुपये की डिमांड की थी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज हत्या में आरोपित पति को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

Your browser does not support the audio element.

विधि संवाददाता, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज हत्या में आरोपित पति को अग्रिम जमानत देने से इन्कार करते हुए अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने राहुल की अर्जी पर दिया है। सराय इनायत थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, ऋचा शुक्ला की शादी 30 अप्रैल 2021 को राहुल के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद ऋचा से उसके पति ने मेडिकल एजेंसी शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये की मांग की और उसे प्रताड़ित किया गया। पैसों को लेकर दबाव बना रहा था आरोपित ऋचा के पिता ने किस्तों में चार लाख रुपये दिए लेकिन फिर भी राहुल और पैसों के लिए दबाव बना रहा था। परेशान होकर ऋचा को उसके पिता विद्याधर शुक्ल 28 फरवरी 2023 को अपने साथ ले गए। इसके बावजूद उनकी बेटी का उत्पीड़न जारी रहा। आजिज आकर ऋचा ने तीन/चार अप्रैल को फंदे से लटक कर जान दे दी। राहुल की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है, उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। ऋचा की मृत्यु मायके में हुई है। उसने स्वयं अपनी पत्नी की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसका विरोध करते हुए कहा गया कि राहुल ने केवल बचाव के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना के समय ऋचा मायके में थी लेकिन उसकी मृत्यु सामान्य से भिन्न तरीके से हुई।

Edited By: Abhishek Pandey