प्रयागराज, विधि संवाददाता। बहुचर्चित निठारी कांड में सजायाफ्ता मोनिंदर पंढेर व सुरेन्द्र कोली की फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछले एक सप्ताह से बहस चली थी। दर्जन भर से अधिक मामलों में कोली को फांसी की सजा मिली है और दो मामलों में पंढेर को। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस एच ए रिजवी की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की है। 31 अक्तूबर 2006 को लापता हो गई थी आनंदा देवी सीबीआइ के जज पवन तिवारी ने सुरेंद्र कोली को उसके मालिक मनिंदर सिंह पंढेर के घर पर काम करने वाली 25 वर्षीय घरेलू सहायिका आनंदा देवी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। आनंदा देवी 31 अक्तूबर 2006 को लापता हो गई थी। सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा कोर्ट ने आनंदा देवी मर्डर केस में सुरेद्र कोली को आईपीसी की धारा 302, 365, 511, 201 के तहत दोषी करार दिया। इससे पहले साल 2014 में ही सुरेंद्र कोली को निठारी कांड में दोषी करार दिया गया था। उसे फांसी की सजा दी गई थी। उस वक्त कोली को मेरठ जेल में 12 सितंबर 2014 को फांसी दी जानी थी, लेकिन देश की शीर्ष अदालत ने उसकी फांसी पर रोक लगा दी थी। पंढेर के कहने पर साथ रहने लगा था कोली बता दें क‍ि सुरेंद्र कोली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला है। साल 2000 में वह दिल्ली आया था और 2003 में मनिंदर सिंह पंढेर के संपर्क में आया। कोली पंढेर के कहने पर नोएडा सेक्टर-31 के डी-5 कोठी में काम करने लगा। 2004 में पंढेर का परिवार पंजाब चला गया, इसके बाद वह और कोली साथ में कोठी में रहने लगे थे, जिसके बाद इस कांड का खुलासा हुआ था।

