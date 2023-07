Air Force Day 2023: प्रयागराज करेगा 'वायु सेना दिवस' समारोह की मेजबानी, संगम के ऊपर हेलीकाप्टर भरेंगे उड़ान

Air Force Day 2023 इस साल वायु सेना दिवस के मौके पर होने वाला फ्लाई पास्ट उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी प्रयागराज में होगा। आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल सुखोई से लेकर पुराने मिग-जगुआर विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े शामिल अन्य युद्धक विमानों और हेलीकाप्टरों की परेड इस साल आठ अक्टूबर को वायुसेना दिवस के मौके पर होगी।

Air Force Day 2023: प्रयागराज करेगा 'वायु सेना दिवस' समारोह की मेजबानी

