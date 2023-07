UP का शातिर अपराधी: 16 की उम्र में कत्ल के बाद खुद का गिरोह बनाकर लूटपाट, पुलिस के लिए बना सिरदर्द; गिरफ्तार

नशे के लती सुंदरम पर 16 वर्ष की उम्र में दारागंज इलाके में एक लड़के की हत्या कर लाश छुपाने का आरोप लगा था। फिर एक और मुकदमा धमकाने गाली-गलौज और ईट-पत्थर मारने का दर्ज किया गया था। वह बिगड़ैल लड़कों का गिरोह बनाकर दारागंज से लेकर संगम घाट तक चोरी जेबकतरी छिनैती की अपराधिक कारगुजारियां करता है। उसका साथी मोनू भी 20 वर्ष का है।

16 की उम्र में कत्ल के बाद खुद का गिरोह बनाकर लूटपाट, पुलिस के लिए बना सिरदर्द; गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: दारागंज थाने की पुलिस ने 21 वर्षीय एक युवक को उसके साथी समेत लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभिषेक वाल्मीकि उर्फ सुंदरम ने कुछ समय पहले अपने दोस्त मोनू पांडेय के साथ मिलकर बाइक लूटी थी। दारागंज की झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले इन नशेड़ी अपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल भरा था क्योंकि यह झोपड़पट्टी की गलियों में भागकर ऐसी जगह पर छिप जाते थे जहां पुलिस पहुंच नहीं पाती थी। यह दोनों पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। इन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने बाइक बरामद कर ली है। कम उम्र में ही आपराधिक घटनाओं को दिया अंजाम इन अपराधियों को दबोचने वाले सब इंस्पेक्टर पवन कुमार ने बताया कि पकड़ा गया अभिषेक उर्फ सुंदरम 21 वर्ष का है। वह बहुत कम उम्र में ही चोरी जैसी आपराधिक घटनाएं करने लगा था। माघ मेला क्षेत्र में लोगों के बैग उठाकर भाग जाता तो कभी मंदिर में श्रद्धालुओं के जूते चप्पल चुरा लेता। नशे के लती सुंदरम पर 16 वर्ष की उम्र में दारागंज इलाके में एक लड़के की हत्या कर लाश छुपाने का आरोप लगा था। फिर एक और मुकदमा धमकाने, गाली-गलौज और ईट-पत्थर मारने का दर्ज किया गया था। वह बिगड़ैल लड़कों का गिरोह बनाकर दारागंज से लेकर संगम घाट तक चोरी, जेबकतरी, छिनैती की अपराधिक कारगुजारियां करता है। उसका साथी मोनू भी 20 वर्ष का है। वह उसके साथ रहकर चोरी और छीनाझपटी करता रहता था।

Edited By: Abhishek Pandey