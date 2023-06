अभी तो बने हैं सिर्फ 76... अतीक के कब्जे से छुड़ाई जमीन पर महाकुंभ से पहले बनेंगे 700 और फ्लैट

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने दबंगई के बल पर झलवा सुलेमसराय चकिया नैनी कसारी- मसारी और झूंसी नैनी में बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया था। समय बीतने के साथ जब जमीनों के अभिलेखों की पड़ताल हुई तो जमीन माफिया के बजाय नगर निगम अस्थान व अन्य विभागों की निकली। कब्जे वाली जमीन पर माफिया और उसके करीबियों ने मकान भी बनवा लिया था।

अतीक के कब्जे से छुड़ाई जमीन पर महाकुंभ से पहले बनेंगे 700 और फ्लैट

जागरण संवाददाता,प्रयागराज : माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई अन्य स्थानों की जमीन पर भी गरीबों के लिए आशियाना तैयार होने जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने डेढ़ हजार फ्लैट तैयार करने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा है। महाकुंभ 2025 के पहले 700 फ्लैट निर्मित करने की तैयारी भी कर ली गई है। शासन से हरी झंडी मिलते ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया ठीक उसी तरह है, जिस तरह से लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद की कब्जे वाली तीन बीघा जमीन को मुक्त कराकर पीएम आवास योजना के तहत 76 फ्लैट निर्माण कराए गए। यहां पर बने फ्लैट के आवंटियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खुद चाबी सौंपी। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने दबंगई के बल पर झलवा, सुलेमसराय, चकिया, नैनी, कसारी- मसारी और झूंसी, नैनी में बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया था। समय बीतने के साथ जब जमीनों के अभिलेखों की पड़ताल हुई तो जमीन माफिया के बजाय नगर निगम, अस्थान व अन्य विभागों की निकली। कब्जे वाली जमीन पर माफिया और उसके करीबियों ने मकान भी बनवा लिया था। प्रशासन के निर्देश पर पीडीए ने कुछ स्थानों पर अवैध निर्माण को ढहा भी दिया है। इस तरह से नजूल और अस्थान की 20 बीघा से अधिक जमीन को माफिया के कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है। अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने कब्जा मुक्त कराई गई जमीनों पर पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए फ्लैट बनाने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा है। पीडीए की प्लानिंग के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत नैनी में 400 और झूंसी में 500 फ्लैट के निर्माण किए जाएंगे। इसी तरह झलवा में 300, चकिया, फाफामऊ और सुलेमसराय में 100-100 फ्लैट बनाने की तैयारी शुरू है।

