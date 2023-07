Aligarh Muslim University में कर सकेंगे चार वर्षीय बीबीए का कोर्स, 40 सीट तय

Aligarh Muslim University अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब नए कोर्स भी छात्र कर सकते हैं। कॉमर्स विभाग में बीकॉम के साथ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) का कोर्स करने की सुविधा छात्र-छात्राओं को मिलेगी। इसके लिए 40 सीट तय की गई हैं।

Aligarh Muslim University में कर सकेंगे चार वर्षीय बीबीए का कोर्स

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में गुरुवार को हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में नई शिक्षा नीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कॉमर्स विभाग में बीकॉम के साथ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) का कोर्स करने की सुविधा छात्र-छात्राओं को मिलेगी। इसके लिए 40 सीट तय की गई हैं। पीएचडी के लिए 2022 में जारी गाइडलाइन को लागू करने का निर्णय लिया गया। ऐसे शिक्षक, जिनकी सेवानिवृत्ति में तीन वर्ष से कम का समय है, उनके निर्देशन में पीएचडी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश ऐसी स्थिति बनती है तो सह सुपरवाइजर दिया जाएगा, ताकि शिक्षक के सेवानिवृत्त होने पर शोधार्थी को पीएचडी करने में परेशानी न हो। चार वर्ष का होगा बीबीए कोर्स पॉलिटेक्निक सभागार में हुई बैठक में निर्णय लिया कि बीबीए कोर्स चार वर्ष का होगा। कोर्स के लिए आवेदन कब से होंगे, इसके लिए समय सीमा तय नहीं की गई है। कॉमर्स विभाग में स्नातक स्तर पर बीकाम का ही कोर्स था। नई शिक्षा नीति के तहत बीए, बीएससी व बीकॉम के कोर्स चार वर्ष के होंगे। चार वर्ष का कोर्स करने वालों को शोध कार्य भी कराए जाएंगे। ऐसा करने वाले छात्रों को मास्टर डिग्री करने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे पीएचडी में प्रवेश पा सकेंगे। बैठक में शामिल हुए ये लोग बैठक में कार्यवाहक कुलपति प्रो. मो. गुलरेज, रजिस्ट्रार मो. इमरान, वित्त अधिकारी प्रो. मोहसिन खान, प्राक्टर प्रो. एम वसीम अली, सभी विभागों के चेयरमैन और डीन उपस्थित रहे। दंड देने की बजाय सुधरने का मौका देंगे : बैठक में ऐसे छात्रों पर भी विचार किया गया है, जिन पर आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। दंडात्मक कार्रवाई की बजाय उन्हें सुधरने का मौका दिया जाएगा। प्रॉक्टर प्रो. एम. वसीम अली ने बताया कि हाई कोर्ट के केस को आधार बनाकर यह प्रस्ताव बैठक में रखा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

