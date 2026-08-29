यमुना एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस से टकराई कार, अलीगढ़ के दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा के नालेज पार्क क्षेत्र में शनिवार सुबह करीब छह बजे हादसा हो गया। तेज रफ्तार टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कार आगे चल रही रोडवेज बस के अचानक ब्रेक लगाने के बाद अनियंत्रित होकर बस से टकरा गई। हादसे में कार सवार टप्पल क्षेत्र के दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, टप्पल थाना क्षेत्र के गांव घांघौली निवासी धीरज (20) पुत्र नौरंगी अपने चाचा के बेटे भानु (23) पुत्र विजयपाल के साथ कार से रोजाना की तरह दूध की सप्लाई करने नोएडा जा रहे थे। कार धीरज चला रहा था। इसी दौरान टप्पल कस्बे के कर्बला रोड निवासी भरत (23) पुत्र रामावतार भी नोएडा स्थित कैलाश अस्पताल में वार्ड ब्वाय की ड्यूटी करने के लिए कार में लिफ्ट लेकर सवार हो गया।

बताया गया कि सुबह करीब छह बजे कार नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची। घायल भानु के मुताबिक, उनके आगे चल रही रोडवेज बस ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे धीरज कार पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार बस से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

हादसे में घांघौली निवासी धीरज और टप्पल के कर्बला रोड निवासी भरत की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, कार की पिछली सीट पर बैठे भानु गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर नालेज पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। शव घर पहुंचते ही दोनों परिवारों में चीख-पुकार मच गई। चार बहनों का इकलौता भाई था भरत हादसे में जान गंवाने वाला भरत चार बहनों का इकलौता भाई था। वह नोएडा के कैलाश अस्पताल में वार्ड ब्वाय के पद पर कार्यरत था। शनिवार सुबह भी वह रोजाना की तरह ड्यूटी के लिए घर से निकला था। परिवार को क्या पता था कि ड्यूटी पर जाने के लिए निकला भरत दोबारा घर नहीं लौटेगा। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। बहनों और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

धीरज के पिता की कई वर्ष पहले हो चुकी है मौत गांव घांघौली निवासी धीरज के पिता नौरंगी की कई वर्ष पहले मौत हो चुकी है। धीरज परिवार की जिम्मेदारियों में सहयोग करता था और दूध की सप्लाई का काम करता था। उसका बड़ा भाई आगरा में उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है। धीरज की अचानक मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।