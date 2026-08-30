'महिलाएं राजनीति में दें 5-10 वर्ष', अलीगढ़ में RLD नेता परिणीता सिंह ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सपा-कांग्रेस को घेरा
रालोद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष परिणीता सिंह ने अलीगढ़ में महिलाओं को राजनीति में 5-10 वर्ष देने का आह्वान ...और पढ़ें
HighLights
महिलाओं को राजनीति में 5-10 वर्ष देने का आह्वान।
विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होने दिया।
रालोद महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी बढ़ा रहा है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रालाेद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष परिणीता सिंह ने कहा कि प्रदेश व देश की सभी महिलाओं को अपने जीवन के पांच से 10 वर्ष राजनीति में अवश्य देने चाहिए। इससे बड़ा समाजसेवा का मंच दूसरा कोई हो ही नहीं सकता।
परिणीता सिंह ने एनडीए के घटक दल होने पर कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) संसद में पास करा चुकी है। लेकिन देश के सर्वोच्च सदन में विपक्षी दलों ने संसद में नारी शक्ति से जुड़ा 131 वां संविधान संशोधन विधेयक, 2026 (महिला आरक्षण के क्रियान्वयन से संबंधित संशोधन बिल) पास नहीं होने दिया।
कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षियों ने महिलाओं को किया वंचित
परिणीता सिंह ने कहा कि कांग्रेस, सपा सहित अन्य विपक्षी दलों ने महिलाओं को इस अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री जयंत चौधरी इस बिल को लेकर आज भी एनडीए के साथ पैरोकारी कर रहे हैं। हम शहर व गांव में जाकर इस बिल की एनडीए की नेक नियत व विपक्षी दलों का महिलाओं के प्रति द्वेष भावना व उनकी इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए शहर व गांवों में जाएंगे। इसके लिए लिए प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्षों को चौपाल लगाने का आह्वान किया गया है।
किसान, मजदूर और युवा बेरोजगार के साथ नारी शक्ति को बढ़ा रहा रालोद
सिविल लाइन स्थित वरुणालय गेष्ट हाउस में रविवार को आयोजित महिला सम्मेलन में परिणीता सिंह ने कहा कि रालोद एक ऐसा दल है, जो किसान, मजदूर, युवा बेरोजगारों के साथ नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। उनके दल में महिलाएं सुरक्षित है। उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया जा रहा है।
अगले साल के चुनाव पर कही ये बात
मीडिया के एक सवाल पर अगले वर्ष होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हिस्सेदारी व एनडीए से सीट बंटवारे का अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का है। वे निजी तौर पर एनडीए का मजबूत घटकदल होने के नाते रालोद को प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक सीट व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो से तीन सीट मिलनी चाहिए। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष से महिलाओं के लिए कम से कम 35 सीट मांगेंगी। ताकि नारी शक्ति को राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सके।
ये रहे मौजूद
महिला सम्मेलन को प्रदेश उपाध्यक्ष रजनी अरोरा व प्रदेश संगठ महामंत्री उर्मिला चौधरी (मेरठ), आगरा मंडल प्रभारी व मथुरा जिलाध्यक्ष राधिक चौधरी (वृंदावन), अलीगढ़ मंडल प्रभारी सुनीता मलिक, रालोद के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव नीरज शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, अल्प संख्यक प्रकोष्ठ के डॉ. इरफान खान सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। आभार सम्मेल संयोजक जिलाध्यक्ष रेणु चौधरी ने व्यक्त किया।
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रेणु चौधरी बनी प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष
जिलाध्यक्ष कालीचरण सिंह की कमेटी में उनकी सिफारिश में रेणु चौधरी महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। वे चार वर्ष पहले रालोद से जुड़ी थीं। वे इंडियन एजूकेशन एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिले के गौंडा विकास खंड के गांव की हैं। यह राजनीति के साथ पति प्रवीन कुमार के साथ निजी कॉलेजों का संचालन भी करती है। शहर के रमेश विहार में आवास है। उन्होंने कहा कि वे संगठन का शीघ्र ही विस्तार करेंगी। समाज की हर वर्ग की महिलाओं को शामिल करेंगी। ताकि जातीय संतुलन बना रहे। युवतियों को जोड़ा जाएगा। राजनीति में आगे आने के लिए छात्राओं को रालोद से जोड़ेंगी।
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