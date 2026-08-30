'महिलाएं राजनीति में दें 5-10 वर्ष', अलीगढ़ में RLD नेता परिणीता सिंह ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सपा-कांग्रेस को घेरा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रालाेद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष परिणीता सिंह ने कहा कि प्रदेश व देश की सभी महिलाओं को अपने जीवन के पांच से 10 वर्ष राजनीति में अवश्य देने चाहिए। इससे बड़ा समाजसेवा का मंच दूसरा कोई हो ही नहीं सकता।

परिणीता सिंह ने एनडीए के घटक दल होने पर कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) संसद में पास करा चुकी है। लेकिन देश के सर्वोच्च सदन में विपक्षी दलों ने संसद में नारी शक्ति से जुड़ा 131 वां संविधान संशोधन विधेयक, 2026 (महिला आरक्षण के क्रियान्वयन से संबंधित संशोधन बिल) पास नहीं होने दिया।

कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षियों ने महिलाओं को किया वंचित परिणीता सिंह ने कहा कि कांग्रेस, सपा सहित अन्य विपक्षी दलों ने महिलाओं को इस अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री जयंत चौधरी इस बिल को लेकर आज भी एनडीए के साथ पैरोकारी कर रहे हैं। हम शहर व गांव में जाकर इस बिल की एनडीए की नेक नियत व विपक्षी दलों का महिलाओं के प्रति द्वेष भावना व उनकी इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए शहर व गांवों में जाएंगे। इसके लिए लिए प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्षों को चौपाल लगाने का आह्वान किया गया है।

किसान, मजदूर और युवा बेरोजगार के साथ नारी शक्ति को बढ़ा रहा रालोद सिविल लाइन स्थित वरुणालय गेष्ट हाउस में रविवार को आयोजित महिला सम्मेलन में परिणीता सिंह ने कहा कि रालोद एक ऐसा दल है, जो किसान, मजदूर, युवा बेरोजगारों के साथ नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। उनके दल में महिलाएं सुरक्षित है। उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया जा रहा है।

अगले साल के चुनाव पर कही ये बात मीडिया के एक सवाल पर अगले वर्ष होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हिस्सेदारी व एनडीए से सीट बंटवारे का अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का है। वे निजी तौर पर एनडीए का मजबूत घटकदल होने के नाते रालोद को प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक सीट व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो से तीन सीट मिलनी चाहिए। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष से महिलाओं के लिए कम से कम 35 सीट मांगेंगी। ताकि नारी शक्ति को राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सके।