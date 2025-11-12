Language
    अलीगढ़ में महिला की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:16 PM (IST)

    अलीगढ़ में एक दुखद घटना में, अज्ञात हमलावरों ने 65 वर्षीय चंद्रावती देवी को गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वह अपने घेर से बकरियों को लेकर घर जा रही थी, तभी यह घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार ने किसी भी दुश्मनी से इनकार किया है, लेकिन जमीन विवाद की बात सामने आई है।

    Hero Image

    मृतका की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अज्ञात हमलावरों ने बुजुर्ग महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी अस्पताल में मौत हो गई। चंदोखा निवासी वीरी सिंह बघेल का अनूपशहर रोड स्थित चंदोखा मोड पर खेत के कोने पर घेर है, वह एक गैस एजेंसी पर चौकीदारी करते हैं।

    रात में घेर पर उनकी 65 वर्षीय पत्नी चंद्रावती देवी एवं पुत्र नरेंद्र था रोज की भांति चंद्रावती अपने घेर पर से बकरियों को लेकर रात करीब नौ बजे घर जा रही थीं। करीब 50 मीटर आगे रास्ते में किसी ने उनकी कनपटी पर गोली मार दी, जिससे वह बेहोश होकर रास्ते के सहारे गिर पड़ी। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने समझा कि महिला को किसी वाहन में टक्कर मार दी है। इसकी सूचना परिवार को दी। परिवार वाले पृथ्वीराज अस्पताल ले गए। जहां से डॉक्टर ने उसे मेडिकल रेफर कर दिया।

     

    महिला के सिर में निकली गोली

     

    महिला बेहोश थी वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से मेडिकल के डॉक्टरों ने भी उसे वरुण ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। यहां पर डॉक्टर ने जांच के दौरान सिर से शाल को खोली तो सिर में से गोली निकली। स्वजनों ने अस्पताल से ही मामले की सूचना रात करीब 11 बजे पुलिस को दी। पुलिस ने रात में ही फाेरेंसिक टीम व डॉग स्क्वॉड को बुलाया गया। हमलावरों का कोई पता नहीं लग सका।

    परिवार के लोगों का कहना है कि गांव में उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। जहां उनका खेत व घेर है वहां पर उनका पूर्व दलित ब्लॉक प्रमुख से रोड पर फ्रंट की जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा है। ब्लॉक प्रमुख ने उनके खिलाफ दो वर्ष पूर्व थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है