मोटर मैकेनिक के बेटे ने विदेशों में बढ़ाया भारत का मान, अलीगढ़ के शादाब को WHO ने किया सम्मानित
अलीगढ़ के जमालपुर निवासी मोहम्मद शादाब को स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया है। एक मोटर मैकेनिक के बेटे शादाब ने सीमित संसाधनों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई और युवाओं को प्रेरित करते हैं।
HighLights
मोहम्मद शादाब को WHO स्विट्जरलैंड द्वारा उनके कार्यों के लिए सम्मानित
एक मोटर मैकेनिक के बेटे ने सीमित संसाधनों से बनाई अंतरराष्ट्रीय पहचान
शादाब युवाओं को शिक्षा और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जमालपुर की तंग गलियों और साधारण परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचे मोहम्मद शादाब को रविवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्विट्जरलैंड की ओर से सम्मानित किया गया। शादाब को उनके कार्यों और उपलब्धियों के लिए विशेष रूप से स्विट्जरलैंड आमंत्रित किया गया था। मोहम्मद शादाब जमालपुर के अरशद नूर के बेटे हैं, जो एक मोटर मैकेनिक हैं।
सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इससे पहले उन्हें राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिल चुका है।
उनकी उपलब्धियां केवल पुरस्कारों तक सीमित नहीं हैं। वह बच्चों और युवाओं को शिक्षा हासिल करने, बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं।
अलीगढ़ के शादाब।
युवाओं को शिक्षा और सपने पूरे करने के लिए करते हैं प्रेरित
भाई समद नूर के अनुसार शादाब विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह तुर्की, अमेरिका, सऊदी अरब और श्रीलंका समेत कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। इन मंचों पर उन्होंने भारतीय प्रतिभा, संस्कृति और सकारात्मक सोच को प्रस्तुत किया है।
अलीगढ़ के मोहम्मद शादाब को डब्लूएचओ ने किया सम्मानित, विदेशों में बढ़ा रहे भारत का मान।
सीमित संसाधनों से बनाई अंतरराष्ट्रीय पहचान
उनका कहना है कि सफलता के लिए बड़े शहर या संपन्न परिवार में जन्म लेना जरूरी नहीं है। सही दिशा, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ साधारण परिवार से निकला युवा भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है। शादाब की यह उपलब्धि अलीगढ़ के लिए भी खास है। जिस परिवार की पहचान मोटर मैकेनिक के काम से रही, उसी परिवार का बेटा आज विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है।
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उनका सफर उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करने का सपना देखते हैं। इस उपलब्धि से अलीगढ़ में उनके परिवार और परिचितों में खुशी का माहौल है।
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