Weather Update: अलीगढ़ में मानसून की जोरदार बारिश, पानी पानी हुआ शहर, भींगते हुए घर पहुंचे स्कूली बच्चे

Aligarh Weather Update News अलीगढ़ जिले में जोरदार बरसात ने शहर की सफाई व्यवस्था की पोल खाेल दी। झमाझम बारिश से शहर जलमग्न हो गया। शहर की सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार थमी रही। तीन दिन से तेज धूप और उमस से लोग परेशान थे। बुधवार की बारिश ने गर्मी और उमस दोनों से राहत पहुंचाई है।

Aligarh Weather Update: अलीगढ़ में जोरदार बरसात, शहर जलमग्न

