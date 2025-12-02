सरकारी गाड़ी में सैर कर रहा कुत्ता, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कलक्ट्रेट परिसर के अंदर एक सरकारी वाहन (संभावित नंबर UP-14 G-0544) की आगे वाली सीट पर ए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। इंटरनेट मीडिया पर मंगलवार को एक ऐसा वीडियो प्रसारित हुआ, जिसने पूरे जिले में हलचल मचा दी। वीडियो में कलक्ट्रेट परिसर के भीतर एक सरकारी वाहन में कुत्ता आगे वाली सीट पर बैठा दिखाई दे रहा है। इस गाड़ी का नंबर UP-14 G-0544 बताया जा रहा है।
वीडियो में यह कलक्ट्रेट सभागार के निकट घूमती नजर आती है। सरकारी वाहन में कुत्ते की मौजूदगी को लेकर लोग सोशल मीडिया पर जमकर तंज कस रहे हैं। प्रशासनिक लापरवाही बताकर व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। वीडियो किस दिन का और गाड़ी किसी अधिकारी की यह, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।
23 सेकेंड के वीडियो में दिख रहा कुत्ता मानो किसी अधिकारी की तरह आराम से बैठा है। इस दृश्य को लेकर लोग तरह-तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर कुछ ने अब सरकारी गाड़ियों के असली मालिक बदल गए तो कुछ ने सवाल उठाया कि सरकारी गाड़ियों का उपयोग इस तरह कैसे किया जा सकता है।
मामले ने तूल तब पकड़ा जब वीडियो तेजी से इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर शेयर होने लगा। हालांकि, जिला स्तर पर अभी तक यह पुष्टि नहीं हो सकी है कि यह वाहन किस विभाग या अधिकारी से संबंधित है। अब अधिकारी इस वाहन की पहचान व वीडियो की सत्यता की जांच करा रहे हैं, लेकिन प्रसारित वीडियो ने निश्चित रूप से जिले में प्रशासनिक संवेदनशीलता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता ने बताया कि वीडियो के आधार पर इसकी जांच कराई जाएगी।
