अलीगढ़ से पटना तक वंदेभारत से करिए सफर, छठ पूजा पर नहीं आएगी दिक्कत

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। त्योहारी सीजन में दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों की भीड़ को गंतत्व तक पहुंचाने के लिए रेलवे गुरुवार से 02254 वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जो सप्ताह के निर्धारित दिन में 26 नवंबर तक पटना जाएगी। वहीं, पटना से इस ट्रेन का संचालन 24 अक्टूबर से शुरू होगा, यह ट्रेन 28 नवंबर तक दिल्ली आएगी। 20 कोच वाली ट्रेन सप्ताह में तीन दिन तक चलेगी।

दिल्ली से रविवार, मंगलवार और गुरुवार जबकि पटना से शनिवार, सोमवार और बुधवार को चलेगी। नई दिल्ली-पटना आरक्षित वंदे भारत विशेष एक्सप्रेस निर्धारित दिन में नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे चलेगी। अलीगढ़ जंक्शन पर 10:21 बजे पहुंचेगी। दो मिनट के ठहराव के बाद दोपहर 1:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी।