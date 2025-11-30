3.29 करोड़ से अत्याधुनिक होगा यूपी का ये स्टेडियम, स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट से मिली मंजूरी





मैदान बेहतर हो जाएगा तो यहां वार्मअप करने में भी सुविधा हो जाएगी। अभी मैदान में कई जगह ऊबड़-खाबड़ जैसी स्थिति है। इससे कई बार खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। जल्द ये काम होना चाहिए।



दिव्या, एथलीट



विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के चलते मैदान पर कई जगह गड्ढे भी हाे चुके हैं। रिपेयर में वो बात रहती। ये भी सुनिश्चित हो कि स्टेडियम में कार्यक्रमों के चलते फील्ड को न क्षतिग्रस्त किया जाए।



नैतिक वाष्र्णेय, बैडमिंटन



मैदान में केवल खेल गतिविधि होनी चाहिए, वरना समतल होने व नई घास लगवाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। कुछ सरकारी कार्यक्रमों को कराने की जरूरत हो तो खोदाई से बचना चाहिए।



अनिमेष कुमार, एथलीट



मैदान व प्रशासनिक ब्लाक का जीर्णाेद्धार होने से खिलाड़ियों को बेहतर प्रैक्टिस करने का माहौल मिलेगा। हर खेल की व्यवस्था अलग-अलग होनी चाहिए। यह बढ़िया निर्णय है। जल्द काम होना चाहिए।



विकास डागुर, एथलीट



मैदान के समतलीकरण व घास लगाने के अलावा प्रशासनिक ब्लाक के जीर्णाेद्धार का प्रस्ताव भेजा था। इस पर निदेशालय से स्वीकृति मिल गई है। 3.29 करोड़ रुपये से ये काम कराए जाएंगे। राशि जारी होते ही काम शुरू कराया जाएगा।



राम मिलन, डिस्ट्रिक्ट स्पोट्र्स आफिसर, अलीगढ़



