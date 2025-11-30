3.29 करोड़ से अत्याधुनिक होगा यूपी का ये स्टेडियम, स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट से मिली मंजूरी
शहर के एकमात्र स्पोर्ट्स स्टेडियम के आधुनिकीकरण का रास्ता साफ हो गया है। खेल निदेशालय से प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और इसके लिए 3.29 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। इस धनराशि से छह एकड़ में फैले स्टेडियम को पूरी तरह समतल किया जाएगा।
गौरव दुबे, अलीगढ़। शहर के इकलौते स्पोर्ट्स स्टेडियम को आधुनिकता के सांचे में ढालने की राह खुल गई है। स्टेडियम प्रशासन की ओर से उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के पास प्रस्ताव भेजा गया था। इस पर स्वीकृति भी मिल गई है और राशि भी निर्धारित हो गई है। 3.29 करोड़ रुपये से छह एकड़ में फैले स्टेडियम को पूरा समतल किया जाएगा।
साथ ही इसमें नई घास भी उगाई जाएगी। इसके अलावा मैदान में आटोमेटिक स्प्रिंकलर (घास पर पानी छिड़काव करने के उपकरण) भी लगाए जाएंगे। 450 मीटर के सर्किल में इनको लगाया जाएगा। ये जमीन के ऊपर आकर पानी का छिड़काव करेंगे और फिर स्वत: बंद होकर अंदर चले जाएंगे।
मानक अनुरूप ट्रैक उपलब्ध नहीं
मैदान में अभी एथलेटिक्स खेलों के लिए मानक अनुरूप ट्रैक उपलब्ध नहीं है। मैदान के नवीनीकरण के दौरान इसमें मानक अनुरूप एथलेटिक्स ट्रैक भी बनाया जाएगा। क्रिकेट पिच, फुटबाल व हैंडबाल के स्थान भी इसी में व्यवस्थित किए जाएंगे। इस राशि से स्टेडियम के प्रशासनिक भवन का जीर्णाेद्धार भी किया जाएगा। यहां 10 एयर कंडीशनर के अलावा 10 सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद की जाएगी।
प्रशासनिक ब्लाक में बनी शूटिंग रेंज के हाल में एसी व सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना भी है। इसके साथ ही यहां बने कुश्ती व वेटलिफ्टिंग हाल को भी दुरुस्त किया जाएगा। इससे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस का बेहतर माहौल मिलेगा। अभी कई खेलों के खिलाड़ी एक साथ प्रेक्टिस करते हैं तो चोट लगने का खतरा भी रहता है। खिलाड़ियों को इस व्यवस्था से बड़ी राहत मिलने की आस भी जग गई है।
ये हाेने हैं काम
3.29 करोड़ रुपये से प्रशासनिक भवन का जीर्णाेद्धार, घास पर पानी छिड़काव के लिए स्प्रिंकलर, डीप ट्यूबवेल, मैदान समतलीकरण व घास लगाना, गार्ड रूम निर्माण, सीसीटीवी कैमरे, इंटरलाकिंग रोड निर्माण व फर्नीचर खरीद के काम कराए जाएंगे। संभावना है कि नववर्ष से पहले या शुरुआती सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक अन्य प्रोजेक्ट में स्टेडियम में बाक्सिंग रिंग व बास्केटबाल कोर्ट को भी नए सिरे से स्थापित किया जाएगा।
इन्होंने क्या कहा?
मैदान बेहतर हो जाएगा तो यहां वार्मअप करने में भी सुविधा हो जाएगी। अभी मैदान में कई जगह ऊबड़-खाबड़ जैसी स्थिति है। इससे कई बार खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। जल्द ये काम होना चाहिए।
दिव्या, एथलीट
विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के चलते मैदान पर कई जगह गड्ढे भी हाे चुके हैं। रिपेयर में वो बात रहती। ये भी सुनिश्चित हो कि स्टेडियम में कार्यक्रमों के चलते फील्ड को न क्षतिग्रस्त किया जाए।
नैतिक वाष्र्णेय, बैडमिंटन
मैदान में केवल खेल गतिविधि होनी चाहिए, वरना समतल होने व नई घास लगवाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। कुछ सरकारी कार्यक्रमों को कराने की जरूरत हो तो खोदाई से बचना चाहिए।
अनिमेष कुमार, एथलीट
मैदान व प्रशासनिक ब्लाक का जीर्णाेद्धार होने से खिलाड़ियों को बेहतर प्रैक्टिस करने का माहौल मिलेगा। हर खेल की व्यवस्था अलग-अलग होनी चाहिए। यह बढ़िया निर्णय है। जल्द काम होना चाहिए।
विकास डागुर, एथलीट
मैदान के समतलीकरण व घास लगाने के अलावा प्रशासनिक ब्लाक के जीर्णाेद्धार का प्रस्ताव भेजा था। इस पर निदेशालय से स्वीकृति मिल गई है। 3.29 करोड़ रुपये से ये काम कराए जाएंगे। राशि जारी होते ही काम शुरू कराया जाएगा।
राम मिलन, डिस्ट्रिक्ट स्पोट्र्स आफिसर, अलीगढ़
