Aligarh News: चौकी में सिगरेट के छल्ले उड़ाते दिखे प्रभारी, वायरल हुई तस्वीर एसएसपी तक पहुंची और फंस गए

Aligarh News: चौकी में सिगरेट पीते प्रभारी की तस्वीर प्रसारित, बैठी जांच।

अलीगढ़: सिविल लाइन थाना की अतरौली गेट चौकी के प्रभारी सचिन कुमार की चौकी के अंदर सिगरेट पीने की तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई है। इस मामले में एसएसपी ने सीओ तृतीय को जांच सौंपी है। वर्दी में कश लगाते आ रहे हैं नजर तस्वीर में वर्दी पहने दारोगा सचिन कुमार सिगरेट में कश लगाते नजर आ रहे हैं। उनकी टोपी मेज पर रखी है। साथ में एक व्यक्ति और नजर आ रहा है। लेकिन, उसका चेहरा नहीं दिख रहा। इस पर लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी हैं। मंगलवार शाम को ट्वीट के माध्यम से मामला एसएसपी तक पहुंचा। इसके बाद जांच बिठाई गई। तस्वीर कब की है और दारोगा के साथ कौन कौन है। इस बारे में जानकारी की जा रही है।

Edited By: Abhishek Saxena