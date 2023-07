Aligarh News: साहब इस बार माफ कर दो, अब नहीं चलूंगा बिना टिकट, हाथ जोड़े विनती करी लेकिन भरना पड़ा जुर्माना

Aligarh News In Hindi साहब इस बार माफ कर दो अब नहीं चलूंगा बिना टिकट। पुलिस कर्मी समेत 34 यात्री बिना टिकट पकड़े। पुलिस कर्मी का ट्रेन में छूट गया बैग खुर्जा में उतारा सिपाही ने टीटी को दी धमकी बनाई वीडियो। गाड़ी में अचानक चेकिंग से बेटिकट यात्रियों में खलबली मच गयी। सिपाही से जुर्माना वसूला गया उसने हाथ भी जोड़े लेकिन फाइन भरने पर ही छोड़ाद्य

Aligarh News: साहब इस बार माफ कर दो, अब नहीं चलूंगा बिना टिकट

Your browser does not support the audio element.