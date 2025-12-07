महिला सिपाही आत्महत्या मामला: दारोगा और सिपाही पर मुकदमा दर्ज, पिता से कहा था शादी में मिलवाने ला रही हूं...

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। आगरा की रहने वालीं महिला सिपाही रोरावर थाने के ही एक सिपाही से शादी करना चाहती थीं। अपने पिता को फोन पर उसने कहा था कि चचेरी बहन की शादी में उस सिपाही को मिलवाने के लिए साथ ला रही हैं। मगर, उससे पहले उसकी मृत्यु की सूचना ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। घटना के छह दिन बाद भाई की तहरीर पर रोरावर थाने में तैनात आरोपित सिपाही और कासगंज जिले में तैनात आरोपित दारोगा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। दोनों पर महिला सिपाही को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

महिला सिपाही की आत्महत्या मामले में दारोगा और सिपाही पर मुकदमा

आगरा जिले के कागारौल क्षेत्र के बैमन गांव निवासी वर्ष 2015-16 बैच की हेमलता रोरावर थाने में आइजीआरएस पटल पर तैनात थीं। बन्नादेवी क्षेत्र के जवाहर नगर कालोनी में रिटायर्ड दारोगा नरेंद्र सिंह विश्नोई के मकान में करीब पांच वर्ष से किराये पर रह रही थीं। बीते 29 नवंबर को मकान के ही लाेहे के जाल पर लाइलोन रस्सी के फंदे पर उनका शव लटका मिला था। लोगों द्वारा एक पुलिस चिह्न बनी बुलट बाइक से किसी को उसके घर पर आते जाते भी देखा गया था। पोस्टमार्टम में आत्महत्या की पुष्टि हुई, लेकिन स्वजन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इस मामले में मृतका के भाई उपेंद्र सिंह ने तहरीर में बताया कि उनकी बहन हेमलता 2015-16 में पुलिस विभाग में भर्ती हुई थीं।

बन्नादेवी क्षेत्र के जवाहर नगर कालोनी में फंदे पर लटका मिला था शव बन्नादेवी थाने में तैनाती के दौरान जब परिवार वाले शादी के लिए हेमलता से कहते थे तो वह पुलिस वाले से ही शादी करने की बात कहती थीं। उसने बताया था कि उस वक्त बन्नादेवी थाने में तैनात संदीप कुमार से शादी की बात चल रही है। बाद में आरोपित दारोगा का दूसरे जनपद स्थानांतरण हो गया। कुछ समय बाद हेमलता का भी महिला था और फिर रोरावर थाने में ट्रांसफर हो गया। वहां सिपाही कुलवीर वाल्यान से मुलाकात हुई।



भाई की तहरीर पर छह दिन बाद हुआ मुकदमा, पुलिस ने शुरू की जांच दोनों के बीच प्रेम हुआ। कई बार उसने कुलवीर से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। 29 नवंबर को भी उसने पिता को करीब साढ़े 12 बजे फोन कर बताया था कि वह चचेरी बहन की शादी में छुट्टी लेकर आ रही है, उसके साथ सिपाही कुलवीर भी होंगे। शादी की बात कर लेना।

हम इंतजार कर रहे थे और तभी दोपहर दो बजे रोरावर थाने से कॉल आई कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। इससे पूरा परिवार सदमे में आ गया था। उन्होंने शादी का दबाव बनाकर मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। तभी उसने स्टेटस पर अपनी दुखी भावना को पोस्ट करने के बाद आत्महत्या कर ली। सीओ बन्नादेवी कमलेश कुमार ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है।