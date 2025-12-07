Yogi Adityanath के आगमन पर अलीगढ़ में ट्रैफिक बदला: आज खेरेश्वर चौराहा, भांकरी पुल से बसें डायवर्ट

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ के कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक और छेरत में एक शादी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के चलते रूट डायवर्जन किया गया है। जिसके तहत खैर से आने वाली बसों को खेरेश्वर चौराहा और दिल्ली-खुर्जा की ओर से आने वाली बसों को भांकरी पुल पर सावरियां उतारनी होंगी। ये प्रतिबंध सुबह सात बजे से कार्यक्रम होने तक जारी रहेगा। वीआइपी मूवमेंट के दौरान भी डायवर्जन किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिला आने पर पुलिस विभाग की ओर से जारी किया गया डायवर्जन

पुलिस चौकी सीडीएफ के पास बने बेरियर बी-3 से लेकर छेरत पुलिस लाइन कट तिराहे पर बने बेरियर बी-9 के मध्य सड़क के दोनों ओर नो-ट्रैफिक जोन सुनिश्चित किया जाएगा।

इसी तरह आगरा-हाथरस की ओर से शहर की ओर आने वालीं बसें व अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट आगरा चेन्जर से शहर की ओर प्रतिबंधित रहेंगी।

आगरा पुल के नीचे सवारियां उतारेंगी। मथुरा की ओर से आने वाले ये वाहन मथुरा पुल के नीचे सवारियां उतारेंगे।

एटा-कानपुर की ओर से आने वाले वाहन बोनेर तिराहे पर सवारियां उतारेंगे। नरोरा रामघाट रोड की ओर से आने वाले ये वाहन क्वार्सी चौराहे पर सवारियां उतारेंगे। उसके बाद कयामपुर मोड़, एटाचुंगी होते हुये बोनेर की तरफ डायवर्ट होंगे।

अनूपशहर-जवां की तरफ से आने वाले वाहन अतरौली मोड़ छतारी-सुमेरा झाल जवां से शहर की ओर प्रतिबंधित रहेंगे।

खैर-टप्पल की ओर से आने वाले वाहन कस्बा खैर तहसील तिराहा से गौंडा इगलास की तरफ डायवर्ट होकर अपने गन्तव्य को जाएंगे।

मथुरा-इगलास की ओर से आने वाले वाहन इगलास के गौंडा तिराहे से सासनी, गौंडा, खैर की तरफ से डायवर्ट होकर जाएंगे।

आगरा की ओर से शहर की ओर आने वाले वाहन वन चेतना केंद्र, दाउद खां फाटक तिराहे से इगलास की तरफ गंदा नाला पैट्रोल पंप चौराहे से इगलास गौंडा की तरफ डायवर्ट होंगे।

कानपुर-एटा की ओर से आने वाले वाहन बोनेर तिराहा से हाईवे पर डायवर्ट होंगे।

रामघाट रोड पर अतरौली की ओर से आने वाले वाहन अतरौली अबंतीबाई चौराहा से छर्रा गंगीरी, कासगंज एवं छतारी, पहासू, अनूपशहर की ओर से डयवर्ट होकर जाएंगी।

बुलंदशहर डिबाई की ओर से आने वाले वाहन अतरौली मोड़ छतारी से गोधा, अतरौली होकर, सुमेरा झाल जवां से बरौला गभाना की तरफ से डायवर्ट होंगे।

दिल्ली की तरफ से मुरादाबाद जाने वाले वाहन कटरा मोड़ गभाना से डायवर्ट होकर सुमेरा झाल होते हुए जाएंगे।



यहां पर पार्किंग

कार्यक्रम के चलते प्रिंस पैलेस के दक्षिणी गेट, जनता इंटर कालेज कट बेरियर से मुडकर दाहिने, कासिमपुर मोड़ के आगे बाएं तरफ खाली मैदान, अलीगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन के गेट के सामने, बालाजी टीवीएस के आगे चन्दौखा मोड़ के सामने खाली मैदान, बालाजी टीवीएस के आगे चन्दौखा मोड़ से आगे आरा मशीन के पास खाली मैदान, छेरत पुलिस लाइन से पहले खाली मैदान, छेरत पुलिस लाइन ग्राउंड पर पार्किंग रहेगी।