UP CM Aligarh Visits: आज अलीगढ़ आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जनप्रतिनिधियों संग विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मुखयमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को जिले में आ रहे हैं। वे करीब एक घंटे तक मंडल के जनप्रतिनिधियो के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें हाथरस, अलीगढ़,कासगंज व एटा जिले के विकास कार्यों, योजनाओं व जनसमस्याओं पर चर्चा होगी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर भी चर्चा संभव है।