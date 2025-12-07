Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP CM Aligarh Visits: आज अलीगढ़ आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जनप्रतिनिधियों संग विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:46 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अलीगढ़ में मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में अलीगढ़ समेत हाथरस, कास ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सीएम योगी आदित्यनाथ की फाइल तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मुखयमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को जिले में आ रहे हैं। वे करीब एक घंटे तक मंडल के जनप्रतिनिधियो के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें हाथरस, अलीगढ़,कासगंज व एटा जिले के विकास कार्यों, योजनाओं व जनसमस्याओं पर चर्चा होगी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर भी चर्चा संभव है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री बरौली विधायक जयवीर सिंह के सुपुत्र हिमांशु सिंह के तिलक समारोह में भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र व राज्य सरकार के अन्य भी कई मंत्री, पार्टी पदाधिकारी व राजनीति से जुड़े अन्य अतिथि शामिल होंगे।