अलीगढ़ BSA की कार्रवाई : झाड़ू लगवाने वाले प्रधानाध्यापक निलंबित, 57 शिक्षकों को नोटिस

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। स्कूल में पढ़ने आए बच्चों से झाड़ लगवाने, घटिया मिड डे मील का वितरण व कंपोजिट ग्रांट का उपयोग न करने पर बीएसए ने दो प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया है। एक शिक्षक के विरुद्ध बीएलओ ड्यूटी करने से इन्कार करने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों में बिना सूचना के अनुपस्थित 57 शिक्षण कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

बच्चों से झाड़ू लगवाते थे नगला हरिकना के प्रधानाध्यापक

बीएसए डा. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी गौंडा ने रिपोर्ट भेज अवगत कराया कि सहायक अध्यापक ब्रजेश कुमार 77 विधानसभा इगलास के बूथ संख्या 204 प्राथमिक विद्यालय नुनेरा पर बीएलओ हैं। उन्होंने अब तक तहसील से गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं किए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी ने सहायक अध्यापक को प्रपत्र प्राप्त कर बीएलओ कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए तो उसने कहा कि मेरे द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा।

विभाग जो चाहे वो कार्रवाई कर सकता है। शिक्षक का यह कृत्य निर्वाचन कार्य में बाधा डालने की श्रेणी में आता है। खंड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति पर अनुशासनहीनता करने के आरोप में उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में वह गंगीरी ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय नवीपुर से संबद्ध रहेंगे।



शिक्षक के विरुद्ध बीएलओ ड्यूटी न करने पर हुई कार्रवाई

वहीं, सीडीओ योगेंद्र कुमार ने छह नवंबर को चंडौस ब्लाक कंपोजिट विद्यालय मढ़ौला का निरीक्षण किया। परिसर में गंदगी फैली थी व चारों तरफ घास खड़ी थी। बीईओ के कई बार निर्देश देने पर भी इंचार्ज प्रधानाध्यापक रिपुदमन सिंह ने कंपोजिट ग्रांट से साफ-सफाई व रंगाई-पुताई का कार्य नहीं कराया। इस घोर लापरवाही के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में वह अतरौली ब्लाक के उच्च प्राथमिक विद्यालय गनियावली से संबद्ध रहेंगे।



बच्चों से साफ-सफाई कराए जाने व घटिया मिड डे मील वितरण की शिकायत की

इसी तरह इगलास के बीईओ ने 19 सितंबर को प्राथमिक विद्यालय नगला हरिकरना का निरीक्षण किया। स्कूल में 55 बच्चों के सापेक्ष 39 उपस्थित मिले। ग्रामीणों व अभिभावकों ने आकर बच्चों से साफ-सफाई कराए जाने व घटिया मिड डे मील वितरण की शिकायत की। बीईओ ने तहरी की गुणवत्ता देखी तो खराब पाई गई। शौचालय गंदे मिले और कंपोजिट ग्रांट का कोई उपयोग नहीं पाया गया। बच्चों से सफाई की वीडियो जो प्रसारित हुआ, वह सही पाया गया। प्रधानाध्यापक अनिल कुमार ने गत वर्ष प्राप्त धनराशि का विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया। स्टाफ के साथ समन्वय सही नहीं मिला। अत: उन्हें पदीय दायित्वों का निर्वहन सही से न कराने पर निलंबित कर दिया गया है।